"Me insultaron, agredieron y amenazaron": Eugenio Derbez denuncia que es víctima de amenazas por expresar sus opiniones políticas

El actor y director mexicano Eugenio Derbez denunció este domingo a través de redes sociales que estaba siendo víctima de amenazas y agresiones por expresar sus opiniones políticas.

La denuncia se dio luego de publicar un video en el que invitaba a los jóvenes de su país a salir a votar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio.

En el video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Derbez indicó que había sido objeto de diversos insultos y críticas por “pensar de manera diferente”.

“Hace un par de días publiqué un video en redes sociales. A partir de ese momento, he recibido mucho apoyo por gran parte de la sociedad, pero en las últimas horas he sido objeto de muchos ataques”, declaró Eugenio.

“Señoras, señores, despierten, los mexicanos no somos así, nos queremos porque somos hermanos, paisanos, compatriotas, más allá de cualquier diferencia, los mexicanos somos unidos, estamos unidos mexicanos. Quise dejar este video por algunos minutos por algunas cuestiones de seguridad y donde voy a hacer escuchar mi voz para decir lo que pienso. En un país que hoy en día está tan dividido no caben las agresiones”, agregó.

El actor de ‘No se aceptan devoluciones’, hizo un llamado a la tolerancia subrayó la necesidad de fomentar el diálogo y el respeto mutuo.

“Este mensaje es para mis compatriotas y paisanos mexicanos, para los que piensan como yo, y para los que no piensan como yo, porque se vale pensar diferente, está bien pensar diferentes, es más, es sano pensar diferente. Lo que no está bien es atacar y agredir al que no piensa igual que tú”, agregó.

Es de señalar que, en el audiovisual, Derbez comienza diciendo “tú no tienes ni voz ni voto”, asegurando que los jóvenes han escuchado muchas veces a lo largo de su vida.

“Últimamente he estado leyendo y escuchando que según datos oficiales los jóvenes son los que menos votan, los que menos participan en las decisiones de este país. Y es absurdo, porque este es el país que les va a quedar a ustedes los jóvenes”, expresó el actor.

El artista, de 62 años, continuó: “Este es el país en el que van a vivir ustedes y sus hijos mucho más tiempo que nosotros los adultos. Por eso tienen que votar, para ser escuchados”.

“Ya sea que quieras que el país siga igual o que el país cambie, por lo que más quieras, vota. Que este 2 de junio no haya nada que te impida votar”, acotó.

También recordado por su participación en la serie humorística ‘La familia P. Luche’, Derbez comentó que no quiere que los jóvenes se abstengan de votar, pese a que entiende la apatía que pueden sentir por los políticos y sus partidos.

“Vota por el México que sueñas. Que este 2 de junio pase lo mismo, que todo el país nos volvamos uno para votar y ser escuchados. Porque podemos tener nuestras diferencias, pero ¿quién no va a querer un México mejor?, ¿quién siendo mexicano no va a querer que viva México? Vota”, concluyó.