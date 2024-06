Milán Piqué, hijo de Shakira, toca en batería un clásico de Lenny Kravitz, artista que tocará en la final de la Champions League

Este sábado 1 de junio se jugará la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, un partido que tiene la atención del mundo del fútbol por lo que pueda ser el título número 15 de los ‘merengues’ en esta competición o la segunda ‘orejona’ para los alemanes.

Esta final tendrá show musical a cargo del rockero estadounidense Lenny Kravitz, quien deleitará a los más de 90 mil asistentes al estadio de Wembley con los éxitos que ha cosechado en más de 40 años de carrera artística.

Recientemente se hizo viral un video de Milán Piqué, hijo mayor de Shakira, tocando en la batería precisamente el clásico de Kravitz llamado ‘Are You Gonna Go My Way’, canción del tercer álbum del artista estadounidense que se llama igual que el single y que vio la luz en 1993.

Como se puede observar en las imágenes, Milán aparece con una vestimenta y actitud súper rockera cantando con un grupo conformado por dos chicas adolescente como él y dos adultos. Al final de la canción, el hijo de ‘Shak’ sorprende con un cierre propio de un ‘rockstar’.

El video ha generado múltiples reacciones de sus fanáticos: “Que suerte que sacaron el 99 % de los genes de su mamá”, “solo les falta bailar como ella”, “el rock tiene futuro”, “si siguen el camino de la madre serán grandes personas”, “una linda herencia”, “heredaron el talento”, “un futuro artista”, “este jovencito es extraordinario”, entre otros.

Con cuatro premios Grammy al mejor solista de rock masculino en su haber, Lenny Kravitz ha cautivado a fans de todo el mundo a lo largo de su carrera de tres décadas y ha vendido más de 40 millones de copias de sus 11 álbumes.