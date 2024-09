Ministro colombiano da razón del porqué Linkin Park eligió a Bogotá como la única ciudad de Latinoamérica para su gira mundial

El 05 de septiembre del 2024 será una fecha que quedará en la memoria de todos los fanáticos de Linkin Park, pues el grupo de Mike Shinoda está de regreso después de siete años de silencio, luego de la muerte de su icónico vocalista Chester Bennington.

Durante un show privado, exclusivo para fanáticos, el grupo californiano presentó a su nueva vocalista, la cantante y guitarrista Emily Armstrong, que viene de la banda Dead Sara; además, anunciaron un nuevo álbum, el octavo de estudio con temas inéditos, que se llama ‘From Zero’ y verá la luz el próximo 15 de noviembre.

Pero eso no fue todo, Linkin Park también anunció una gira mundial con un destino que ha llamado mucho la atención, ya que no suele ser un país muy tenido en cuenta para eventos tan especiales como el regreso de la banda de rock más importante de la década de los 2000, y es Colombia.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del grupo, harán una gira mundial llamada ‘From zero world tour’ y se confirmaron seis ciudades inicialmente: Los Angeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá.

Si bien la banda no ha dicho que estas sean las únicas fechas de su tour, si llena de emoción al público rockero colombiano que Bogotá haya sido la primera ciudad de Latinoamérica elegida para presenciar el regreso de Linkin Park.

Esto, por supuesto, ha generado muchos cuestionamientos en redes sociales, desde la percepción que cada uno tuvo sobre la nueva vocalista hasta el hecho de que Bogotá haya sido elegida por encima de otras ciudades con más historia en conciertos de rock como Ciudad de México, Buenos Aires, Rio de Janeiro o Santiago de Chile.

Ante estas dudas,el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes, se pronunció en su cuenta X y le respondió a un internauta que escribió: “Bogotá encima de Buenos Aires y Ciudad de México en materia de un CONCIERTO??? qué está pasando??”

“Lo que está pasando es que razones para venir a Colombia sobran. Linkin Park lo sabe y sus fans lo podrán descubrir. Vengan por el concierto y quédense a conocer el país de la belleza”, escribió el ministro, quien es recordado por el apodo de Mr. Taxes cuando fue director de la Dian y explicaba de una forma jocosa el tema tributario en videos de TikTok.

Por supuesto que su respuesta ha generado muchos comentarios, pero destaca uno en el que le preguntan si le gusta Linkin Park y él contesta “In the end it doesn’t even matter”, frase de una de las canciones más importantes del grupo.

Bogotá recibirá a Linkin Park el próximo 11 de noviembre en el Coliseo Medplus y la boletería estará disponible en Taquilla Live a partir del 11 de septiembre.