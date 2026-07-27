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Lunes, 27 de julio de 2026
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Incertidumbre total en la llegada de Vozinha a Colo Colo: Un imprevisto congela la llegada de la revelación del Mundial 2026

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Vozinha de Cabo Verde en partido del Mundial de la FIFA 2026-Foto: EFE
Vozinha de Cabo Verde en partido del Mundial de la FIFA 2026-Foto: EFE
El arribo del portero revelación del Mundial 2026 a Santiago quedó en el aire tras un impasse de última hora.

La llegada a territorio chileno del portero revelación del Mundial 2026, Josimar José Évora Dias, conocido popularmente como ‘Vozinha’, sufrió una paralización imprevista a pocas horas del vuelo que lo llevaría a unirse a las filas de Colo Colo.

​El experimentado guardameta caboverdiano de 40 años tenía programado su arribo a Santiago para este martes con el fin de someterse a los exámenes médicos de rigor y sellar su contrato con el conjunto 'albo'.

Sin embargo, inconvenientes administrativos surgidos a última hora con la tramitación de su visado obligaron a reprogramar su viaje, postergando la firma oficial con el equipo líder de la liga chilena.

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La contratación de Vozinha ha causado un gran revuelo en los medios de comunicación en el fútbol chileno. Después de jugar muy bien con la Selección de Cabo Verde contra equipos como España y Argentina en el mundial, Vozinha se convirtió en alguien muy conocido en todo el mundo.

Como resultado, el número de seguidores que tiene en las redes sociales ha aumentado mucho, llegando a casi 30 millones de personas que lo siguen.

Frente a las especulaciones sobre si su contratación responde más a un fenómeno publicitario que a un refuerzo deportivo, el presidente de la institución, Aníbal Mosa, aseguró que el fichaje responde al rendimiento demostrado en el Mundial y no únicamente al impacto de mercado.

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​Por su parte, el director técnico del equipo, Fernando Ortiz, dio el visto bueno a la incorporación para generar competencia interna bajo los tres palos​”Claro que estoy feliz, tenemos a un jugador mundialista en Colo Colo, sus actuaciones lo han llevado a que pongamos el ojo en él. Va a ser una linda competencia”, afirmó el estratega argentino.

​Por ahora, Colo Colo aguarda la resolución de los trámites migratorios para fijar la nueva fecha de llegada de su flamante refuerzo y comenzar la gestión logística, que incluye resolver normativas locales sobre el uso de apodos en el uniforme oficial.

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