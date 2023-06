Nacho reveló que su hijo trabaja en un restaurante de hamburguesas: “me siento extremadamente orgulloso”

El reconocido cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, más conocido como ‘Nacho’ aseguró sentirse orgulloso de su hijo por conseguir su primer trabajo tras cumplir los 18 años.

El exintegrante del dúo musical “Chino y Nacho” reveló a través de sus redes sociales que su hijo Diego Ignacio decidió tener independencia económica y por ello se encuentra trabajando en Five Guys, una reconocida cadena de hamburguesas de Estados Unidos.

En el video, Nacho anuncia haber llegado al lugar de trabajo de su hijo para saludarlo y verlo por primera vez laborando.

“Me siento extremadamente orgulloso de mi hijo Diego porque mi hijo decidió tener independencia económica y está trabajando”, dijo el cantante.

Feliz y orgulloso de ver el hombre en que se ha convertido su hijo mayor, Nacho aprovecha para dedicarle unas emotivas palabras.

“Vine a comer a Five Guys y no se imaginan quien me está atendiendo. Diego es un tipo trabajador, ya grande e independiente, la gente crece, me siento muy orgulloso”, agregó.

Asimismo, en el video se observa al hijo del intérprete de ‘Báilame’ con el uniforme de la empresa y atendiendo a los clientes.

Cabe señalar que Diego Ignacio celebró sus cumpleaños número 18 años el pasado mes de diciembre. Por la fecha, Nacho se reunió con su expareja Yoelmys Rivero, mamá del joven y con quien tiene una muy buena relación.