“No tuve el corazón para meterlo preso”: exesposa de Marco Antonio Solís lo acusa de haberle robado todo su patrimonio

El reconocido cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís, es acusado por su exesposa de haberle robado su fortuna cuando se separaron hace unos años.

Beatriz Adriana, cantante y exesposa del intérprete de ‘¿A dónde vamos a parar?’, contó que se encuentra escribiendo un libro biográfico con el cual contará varios aspectos de su vida, entre ellas su matrimonio con el famoso cantante y cómo este le habría robado su fortuna.

Adriana acusa a Marco Antonio Solís de haberle robado su fortuna luego del final de su matrimonio y tras el nacimiento de su hija, Beatriz Solís.

Por medio de sus redes sociales, Beatriz expresó que antes de conocer y casarse con el compositor, ella ya contaba con mucha fama y un gran capital, ya que se dedicaba a producir películas con algunos amigos y socios.

Por lo que antes de su relación, ella no sabía quién era Marco Antonio Solís, por lo que aceptó contratarlo para su proyecto ‘La Coyota’.

“Marco no tenía ni carro y le creí que era un hombre de Dios. Sin conocerlo, me pidió que me casará con él y yo le creí que era un hombre de Dios y me casé”, dijo la exesposa del ‘Buki’.

La cantante también comentó que: “Cuando lo apoyé en todo para abrirle puertas y me di cuenta de que era mala persona, le dije que Dios lo iba a castigar al ver cómo actuaba. Lo más chistoso es que mis propiedades, que yo ya tenía a nombre de mi compañía, están a nombre de él y su esposa, pero sin mi firma”.

“Todo lo que habíamos comprado juntos en el matrimonio de toda una vida de trabajo, me lo robaron y no tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija, cuando creciera, me podría reprochar de que metí a su papá a la cárcel”, añadió.

Beatriz expresó que, aunque ella no tuvo el corazón para meterlos presos, “ellos sí tuvieron el corazón para robarnos”.

La exesposa del intérprete de ‘Más que tu amigo’ explicó que ella sabe que Solís y su actual esposa están bravos porque contó la verdad, pero que hay varios documentas que respaldan lo que está diciendo.

Además, la también actriz aclaró en su post en redes sociales que si algo llega a pasarle, responsabiliza al artista.

La separación de Marco Antonio Solís con Beatriz Adriana ocurrió en 1987, año en el que la pareja, pese a su divorcio, compartía escenario y por ello todo parecía estar bien entre ambos artistas.

Sin embargo, todo se vino abajo cuando empezaron a salir a la luz varias polémicas y lo que realmente estaba sucediendo detrás de bambalinas e hicieron que su historia de amor estuviera llena de dramas y controversias.

El suceso que más marco la separación de las dos celebridades fue la presunta infidelidad por parte de Marco Antonio Solís, quien fue acusado por Beatriz de haber sostenido varias relaciones extramaritales durante su matrimonio.

Además, también salió a la luz el rumor de que Solís era un padre ausente para su hija, Beatriz Solís, lo que ayudó a que la relación se deteriorara.

Tiempo más tarde, Adriana aseguró que el intérprete de ‘Tus mentiras’ no solo le fue infiel, sino que también fue violento durante su matrimonio.

Frente a estas acusaciones, el cantante mexicano ha dicho en varias ocasiones que respeta las opiniones que tiene su exesposa y ha preferido no referirse mucho a estos temas para no entrar en polémicas.