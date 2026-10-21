Querido actor de 'El Chavo del 8' se prepara para una cirugía de columna que lo alejará temporalmente de los escenarios; ya organizó su testamento

Édgar Vivar, reconocido por sus inolvidables interpretaciones en la serie 'El Chavo del 8', se prepara para someterse a una cirugía de columna que lo obligará a hacer una pausa en su carrera artística.

El actor mexicano, de 77 años, informó que la intervención está programada para junio de 2027 y que necesitará alrededor de seis meses para recuperarse.

La noticia ha generado preocupación entre sus admiradores, sobre todo después de que el artista comentara que ya organizó su testamento y dejó establecida la administración de sus propiedades.

Pese a ello, Vivar manifestó que enfrenta este proceso con serenidad y que confía plenamente en el médico encargado de la operación.

El actor explicó que debe someterse a una corrección de columna debido a una desviación que necesita tratamiento quirúrgico para prevenir posibles complicaciones.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, señaló Vivar en declaraciones difundidas por el programa Viva la alegría.

En mayo de 2026, el intérprete ya había hablado públicamente sobre esta condición y había indicado que la cirugía era necesaria para tratar su problema de salud.

Mientras espera la fecha de la intervención, el actor ha recurrido a medicamentos y terapias con estímulos eléctricos para aliviar las molestias. Según contó, estos tratamientos le han permitido seguir adelante con parte de sus compromisos, aunque ha optado por limitar sus salidas.

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La operación supondrá una interrupción considerable de sus actividades profesionales. Vivar describió esta pausa como un “retiro involuntario”, aunque mantiene la esperanza de retomar su trabajo cuando complete el proceso de recuperación.

Junto con los detalles sobre su estado de salud, el artista también contó que decidió poner en orden sus asuntos económicos y patrimoniales antes de someterse a la cirugía.

“Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo, ya está todo fríamente calculado”, expresó durante un encuentro con los medios de comunicación.

Sus declaraciones generaron interés debido a que se produjeron en medio de los preparativos para la intervención quirúrgica. Sin embargo, el actor no vinculó esta decisión con un temor específico frente a la operación, sino con la importancia de dejar organizados sus asuntos personales.

Al hablar sobre el procedimiento, Vivar reiteró que confía en la experiencia del especialista que lo atenderá y aseguró que está dispuesto a afrontar esta etapa con una actitud positiva.

“Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo”, añadió.

Con estas palabras, el mexicano dejó ver que, aunque deberá afrontar varios meses de recuperación, busca mantener la tranquilidad y tener resueltos los asuntos que considera prioritarios antes de ingresar al quirófano.

Édgar Vivar construyó una trayectoria reconocida internacionalmente gracias a su participación en las producciones de Roberto Gómez Bolaños. Sus interpretaciones del Señor Barriga y Ñoño en El Chavo del 8 lo convirtieron en uno de los actores más queridos y reconocibles de la comedia televisiva latinoamericana.