“Probablemente me quedaban diez años de vida”: la confesión de Pamela Anderson sobre uno de los momentos más difíciles de su vida

Pamela Anderson volvió a hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida. La actriz canadiense, reconocida mundialmente por su participación en la serie Guardianes de la bahía, recordó cómo enfrentó el diagnóstico de hepatitis C, una enfermedad que durante años la hizo vivir con miedo a morir y con la preocupación constante por el futuro de sus dos hijos.

La confesión la hizo durante la gala de amfAR celebrada en Venecia, en septiembre de 2026, donde recibió el premio al coraje por su trayectoria y por la manera en que ha contado públicamente su experiencia con la enfermedad. Durante su intervención, Anderson recordó las palabras que recibió de su médico cuando conoció su diagnóstico.

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“Era una sentencia de muerte. Eso fue lo que me dijo mi médico: que probablemente me quedaban diez años de vida”, recordó la actriz, quien explicó que durante mucho tiempo estuvo marcada por sentimientos de culpa y vergüenza.

La enfermedad llegó en un momento en el que su carrera atravesaba uno de sus puntos más altos. Anderson se había convertido en una figura internacional gracias a su papel de C. J. Parker en Guardianes de la bahía, producción que la consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión durante la década de los 90.

Sin embargo, detrás de esa imagen pública, la actriz atravesaba una situación personal que, según ha contado, terminó afectando profundamente la manera en que se veía a sí misma.

Cabe resaltar que Anderson hizo pública su enfermedad en 2002, cuando tenía 34 años. En ese momento explicó que, según su versión, había contraído el virus después de compartir una aguja para hacerse un tatuaje con su entonces esposo, el músico Tommy Lee, integrante de la banda Mötley Crüe.

La actriz aseguró que su expareja conocía su diagnóstico y nunca se lo había comunicado. En una entrevista publicada por Jane y recogida por Salon en mayo de 2002, relató que ambos habían compartido el instrumento durante una sesión de tatuajes en un hotel. Sin embargo, Lee negó haber tenido hepatitis C y su representante también rechazó las afirmaciones de Anderson.

La preocupación de la actriz no estaba relacionada únicamente con su salud. En medio de su separación y de la disputa legal por la custodia de sus hijos, Brandon y Dylan, el temor de no poder acompañarlos mientras crecían se convirtió en una de sus mayores angustias.

“Estoy segura de que eso influyó y distorsionó mis decisiones. No era miedo a la muerte, sino a lo que pudiera pasarles a mis niños. Eso dio un vuelco total a mi vida”, recordó durante su intervención en Venecia.

Anderson también habló de las consecuencias emocionales que dejó aquella experiencia. Explicó que la vergüenza y la culpa la acompañaron durante años y que llegó a sentirse como una persona marcada por su enfermedad, una percepción que relacionó con otros episodios traumáticos de su infancia.

Pamela Anderson logró superar la enfermedad en 2015

El panorama médico también cambió con el paso de los años. Cuando la actriz recibió el diagnóstico, los tratamientos disponibles eran mucho más difíciles de tolerar y no ofrecían las mismas posibilidades de curación que existen actualmente.

La llegada de los antivirales de acción directa representó un avance decisivo. Uno de esos medicamentos fue el sofosbuvir, comercializado como Sovaldi, cuya aprobación inicial en Estados Unidos ocurrió en 2013. Estos tratamientos permitieron conseguir tasas de curación muy superiores a las de las terapias anteriores.

En el caso de Anderson, el proceso llegó a su fin en 2015. Después de someterse a un tratamiento de 12 semanas, anunció públicamente que estaba libre de hepatitis C. En una entrevista con ABC News en enero de 2016, confirmó que había recibido el medicamento Sovaldi y que el costo del tratamiento rondaba los 100.000 dólares.

La actriz también recordó en Venecia que tuvo que utilizar prácticamente todos sus ahorros para acceder a la terapia, pues en aquel momento todavía no contaba con cobertura de su seguro médico. Esa situación le produjo culpa al pensar en las personas que no tenían los mismos recursos para recibir el tratamiento.

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Su experiencia también estuvo marcada por la dificultad económica que representaban estos medicamentos. Por eso, durante su discurso en la gala de amfAR, insistió en que no todas las personas podían acceder a una oportunidad como la que ella tuvo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis C es una infección viral que afecta el hígado y puede convertirse en una enfermedad crónica. Si no recibe tratamiento, puede provocar cirrosis y cáncer hepático. Actualmente, los antivirales de acción directa permiten curar más del 95 % de los casos, aunque el acceso al diagnóstico y a los medicamentos continúa siendo limitado en diferentes partes del mundo.

La actriz, que actualmente tiene 59 años, aseguró que ha logrado reconciliarse con lo que vivió y que encontró en su trabajo artístico una manera de procesar aquellas experiencias.

“Mi verdad ha salido a la luz a través de mi trabajo, al encontrar maneras de expresarme con el arte. Eso me dio las herramientas que necesitaba, una vida fértil que aprovechar. No soy una víctima, soy una vencedora”, expresó.