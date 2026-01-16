Pamela Anderson reveló que vivió un "desagradable" momento en los Globos de Oro al encontrarse con reconocido productor

Hace unos días se celebró la edición número 83 de los Globos de Oro 2026, una ceremonia que para muchos fue una noche llena de triunfos, mientras que para otros se convirtió en una reunión de encuentros "desagradables", tal y como le ocurrió a la actriz Pamela Anderson.

La estrella de Hollywood reveló que durante la ceremonia de premiación se encontró con Seth Rogen, el productor de la serie 'Pam & Tommy', la cual retrata la turbulenta relación que ella sostuvo con el músico Tommy Lee y el escándalo de la cita sexual que se difundió en internet a finales de los 90.

En entrevista en radio SiriuxFM, recopilada por TMZ, Anderson calificó su encuentro con el productor de "desagradable" y explicó que su molestia con él se deba a que hizo la serie 'Pam & Tommy' sin hablar con ella.

En la conversación con Andy Cohen, la estrella canadiense comentó: "Seth Rogen, él hizo 'Pam & Tommy' sin hablar conmigo. Simplemente me sentí mal. ¿Cómo puede alguien hacer una serie sobre los momentos más difíciles de tu vida? Yo sigo aquí, soy un ser humano de carne y hueso".

La intérprete de 'Guardianes de la bahía' explicó que estar tan cerca del productor durante la ceremonia de premiación la hizo sentir "incómoda", pero también "relegada".

Anderson señaló: "no soy un cero a la izquierda, Me sentí extraña" y destacó que aunque no lo confrontó: "en mi mente le dije todo lo que pensaba".

Y expresó abiertamente su deseo de que Rogen se disculpe de manera pública por el daño que tanto él como la serie le hicieron a ella.

Pamela puntualizó que "espero que eventualmente él me busque para disculparse, aunque no es que eso importe. Cuando eres una persona pública dicen que no tienes derecho a la privacidad, pero tus secretos más oscuros no deberían ser material para una serie de televisión".

No es la primera vez que la modelo se pronuncia sobre la serie, ya que en 2023 durante una entrevista con la revista Variety traró de "imbéciles" a los encargados de la pieza cinematográfica.

En ese entonces, la actriz canadiense acusó a la producción de la serie de haber "echado sal a la herida", además de que Rogen y el resto del equipo le debían una disculpa pública.

'Pam & Tommy', de 2022, recibió en ese entonces diez nominaciones en los Premios Emmy, entre ellas en las categorías de 'Mejor miniseria' y categorías individuales para los actores Lily James y Sebastian Stan, quienes interpretan a Pamela y Tommy Lee.