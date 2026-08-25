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Martes, 25 de agosto de 2026
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Música

Revelan la causa de muerte de la legendaria cantante de música country Dolly Parton

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Dolly Parton (AFP)
Dolly Parton (AFP)
"Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús", expresó su sobrino en un video publicado en redes sociales.

El mundo de la música está de luto luego del fallecimiento de la legendaria cantante de country de Estados Unidos Dolly Parton, quien creció en la pobreza en Tennessee y se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo con éxitos como "Jolene".

Parton falleció a los 80 años, según informó su familia este martes.

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"Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús", expresó su sobrino en un video publicado en redes sociales.

Asimismo, señaló que la artista, ganadora de múltiples premios, "abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida".

Aunque la causa de su muerte no había sido revelada en un principio, el medio especializado en entretenimiento TMZ pudo confirmar que Parton falleció tras una breve lucha contra el cáncer.

Los representantes de la cantante dijeron en un comunicado a TMZ que ella estaba rodeada de sus seres queridos en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram en Nashville cuando falleció.

Cabe recordar que antes de su muerte, Parton anunció la cancelación de una serie de conciertos en Las Vegas, alegando problemas de salud persistentes.

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En videos publicados en sus redes sociales, comentó que, si bien el tratamiento para una enfermedad no especificada estaba progresando favorablemente, aún no se sentía preparada para volver a los escenarios.

Parton fue una artista prolífica con una carrera que abarcó seis décadas, durante las cuales compuso unas 3000 canciones, incluyendo la icónica balada "I Will Always Love You", que se convirtió en un éxito internacional para Whitney Houston.

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