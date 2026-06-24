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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Mundial 2026

Shakira estaba dando un concierto cuando se enteró del triunfo de la Selección Colombia ante República Democrática del Congo y así lo celebró

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira - Captura de video
Shakira - Captura de video
La artista barranquillera no pudo ocultar su emoción al enterarse del triunfo y compartió un video en sus redes sociales.

La Selección Colombia continúa dejando el nombre del país en lo alto con sus victorias en el Mundial de 2026, que esta edición se celebra en los países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

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En su debut el 17 de junio, la Tricolor venció 3-1 a Uzbekistán con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Este martes 23 de junio, en su segundo partido, el combinado cafetero selló una nueva victoria 1-0 ante la República Democrática del Congo.

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Este último triunfo de la selección colombiana emocionó a millones de colombianos en el país y todo el mundo. Una de ellas fue la cantante colombiana Shakira, quien se encontraba en Dallas, Texas, donde tenía programado un concierto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

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La artista barranquillera no pudo ocultar su emoción al enterarse del triunfo de su equipo y saltó de la emoción, uniéndose en gritos, júbilo y bailes junto a su equipo tras bambalinas.

“¡Y acaba de ganar Colombia!”, se escucha decir a Shakira en el camerino, para posteriormente abrazar a sus compañeros y saltar de la emoción y bailar con cada uno de ellos.

Además, se ve a la cantante hacer curiosos movimientos mientras sus compañeros en el camerino cantan el tema "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la fe intacta, los jugadores del combinado cafetero buscan darlo todo en cada partido y lograr su primer Mundial.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA es la más grande jamás vista, ya que se disputan 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

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