Tras acompañar a Shakira en inauguración de Mundial, J Balvin y Ryan Castro logran este importante registro musical

Luego de acompañar a Shakira en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hace dos semanas, los también célebres artistas colombianos J Balvin y Ryan Castro alcanzaron un importante registro musical.

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J Balvin, cabe resaltar, continúa sumando hitos a una carrera que lo ha convertido en uno de los artistas colombianos más influyentes y exitosos de todos los tiempos junto a Shakira y otros referentes.

Ryan Castro, por su parte, ha conseguido desde hace algunos años impactar a las nuevas audiencias con su trabajo, que resalta los ritmos de la región y con el que ha trascendido fronteras, como con 'El Ritmo que nos Une', la famosa canción de la selección Colombia en Copa América del 2024.

¿Cuál es el importante registro musical alcanzado por J Balvin y Ryan Castro?

J Balvin y Ryan Castro alcanzaron esta semana el deseado puesto número uno del Chart General de Colombia según Monitor Latino gracias a 'Dalmation', su colaboración lanzada hace un mes.

Se trata de un logro que llega en un momento especialmente significativo para la música urbana en el país.

Durante las últimas semanas, los listados nacionales habían sido dominados principalmente por el regional mexicano, lo que convierte el ascenso de 'Dalmation' en una demostración de la vigencia del reggaetón colombiano dentro de uno de los mercados más importantes de la región.

'Dalmation' se ha convertido rápidamente en una de las canciones favoritas de los fanáticos de OMERTA, el proyecto colaborativo de J Balvin y Ryan Castro.

La canción destaca por su propuesta sonora innovadora, y por combinar sintetizadores futuristas con brillantes matices de marimba que llevan el reggaetón hacia nuevos territorios sonoros, lo que, desde ya, la ha convertido en un fenómeno global con 2 millones de vistas.

Este nuevo #1 se suma a una etapa extraordinaria para J Balvin, quien recientemente hizo historia con su gira de estadios por Colombia y fue protagonista del show inaugural de la Copa Mundial en un evento que se sumó a sus representaciones de Colombia en las vitrinas más importantes del planeta.

Es importante mencionar que el mercado colombiano es considerado uno de los principales amplificadores de tendencias en Latinoamérica y una referencia clave para sellos, plataformas y medios especializados.

VEA TAMBIÉN J Balvin y Ryan Castro llevaron su canción al Mundial FIFA 2026, y este es el productor que estuvo detrás de la composición o

Lo que conecta con el público colombiano, según expertos musicales, suele expandirse rápidamente hacia otros territorios de la región, por lo que el país cafetero es muchas veces considerado un termómetro fundamental para medir el impacto de una canción.