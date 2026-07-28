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Martes, 28 de julio de 2026
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Gustavo Petro

A 10 días de entregar la Presidencia, Gustavo Petro denuncia penalmente a Angie Rodriguez por “ataque calumnioso” tras explosivos señalamientos de presunta corrupción

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez-Foto: EFE
presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez-Foto: EFE
El mandatario saliente tildó de “calumniosas” las acusaciones formuladas por la exdirectora del Dapre.

A tan solo 10 días de finalizar su periodo presidencial, el Gobierno del presidente saliente Gustavo Petro enfrenta un álgido episodio de confrontación interna. En las últimas horas, el jefe de Estado anunció que emprenderá acciones penales contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hasta hace poco gerente del Fondo Adaptación, acusándola de sostener un ataque "calumnioso" mediante mentiras para defender su posición.

El pronunciamiento de Petro surge como respuesta a explosivas declaraciones entregadas por Rodríguez a medios de comunicación, en las que detalló un severo deterioro en su relación con el mandatario tras haberse opuesto, entre otras cosas, al nombramiento de Juliana Guerrero, una joven cercana a la Casa de Nariño y sin título universitario, en el Viceministerio de la Juventud.

“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira el ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal”, manifestó el presidente a través de su cuenta en X.

La pugna empezó cuando Rodríguez hizo públicos graves señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en algunos manejos del Gobierno Nacional.

Rodríguez dijo que había mucha presión para cambiar el destino de más de un billón de pesos del Fondo Adaptación. Este fondo se encarga de proyectos para reducir el riesgo de desastres. La idea era enviar este dinero a otras partes del gobierno cuando se terminara el mandato actual.

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La funcionaria del Gobierno saliente denunció en la noche del domingo que hay “bodegas” en el interior del gobierno de Gustavo Petro y dejó saber su preocupación por recursos que deberían destinarse para La Mojana y que serían “desviados” para otros fines.

​El conflicto pasó en cuestión de horas del terreno político al estrato judicial. Con el anuncio formal de la demanda penal, el presidente saliente busca que los tribunales determinen la responsabilidad de Rodríguez por los delitos de calumnia e injuria, argumentando que sus señalamientos sobre presiones presupuestales y tráfico de influencias atentan contra el honor de la Presidencia de la República.

La exfuncionaria no descarta ir a la justicia y a organismos internacionales para pedir protección. Ella denuncia que la están acosando e intimidando después de haber descubierto supuestas irregularidades en la forma en que se maneja el presupuesto del Fondo Adaptación.

 

Luego de las explosivas declaraciones de Rodríguez, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro aseguró, junto con un documento oficial, que la funcionaria estuvo incapacitada por razones psiquiátricas y pidió su retiro inmediato del cargo.

“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido? Y, por tal razón, le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo Adaptación por incompetente”, aseguró.

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Asimismo, afirmó que “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”. Además, el presidente indicó que lamentaba haberla conocido.

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