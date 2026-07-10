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Viernes, 10 de julio de 2026
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Erling Haaland

Esta es la curiosa canción de Erling Haaland que resurgió durante el Mundial 2026 y se volvió viral en redes sociales

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Erling Haaland - Foto AFP
Erling Haaland - Foto AFP
Varios futbolistas que compiten en el Mundial 2026 han sido tendencia no solo por su talento dentro de la cancha, sino también por datos curiosos de su vida que captaron la atención de los hinchas en redes sociales.

Durante el Mundial 2026, varios futbolistas han sido tendencia no solo por su talento dentro de la cancha, sino también por datos curiosos de su vida que captaron la atención de los hinchas en redes sociales.

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Uno de ellos es Erling Haaland, de la Selección de Noruega, que se hizo viral tanto por sus goles como por una canción que terminó volviéndose su himno.

El audio fue usado por usuarios para videos de fútbol, celebraciones, memes e incluso escenas del día a día.

Aun así, muchos se preguntaban qué decía la letra. Al traducirla al español, destaca sus virtudes como goleador, su influencia y su disciplina, razones que lo posicionan como uno de los jugadores más famosos del mundo.

“Haaland, Haaland, hasta el Bayern tiene miedo. Pronto todo el país lo conocerá. Ha ha ha Haaland. Hey! Haaland, Haaland. Ayer era un desconocido. Hoy todo el país lo está celebrand. Ha ha ha Haaland. Cada disparo es un gol, pronto se enfrentará a Neymar. Ha ha ha Haaland”, indica una de las estrofas.

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Además de dicho tema, hay una canción que también ha generado todo tipo de reacciones. El tema, titulado 'Kygo jo', fue publicado originalmente en agosto de 2016 bajo el nombre del grupo Flow Kingz Feat Lyng.

Aunque la canción pasó prácticamente inadvertida cuando fue lanzada, una década después su videoclip ha experimentado un notable incremento en reproducciones, impulsado por el Mundial y el gran desempeño del delantero noruego.

En plataformas como TikTok, X, Instagram y YouTube, millones de usuarios han compartido fragmentos del video en los que el futbolista aparece cocinando en una parrilla, saltando en un trampolín, cantando, rapeando junto a sus amigos y posando de manera divertida frente a la cámara.

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