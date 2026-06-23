Shakira se rinde ante Messi y le envía emotivo mensaje luego de que se consagrara como el máximo goleador en la historia de los Mundiales: "Tu entrega y dedicación son un ejemplo"

El impacto de Messi va más allá del campo de juego, a tal punto que nadie se puede resistir a su magia, así como tampoco pueden dejar de emocionarse por cada logro o récord que consigue en cada partido que disputa.

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Tal y como es el caso de la reconocida artista colombiana Shakira, quien en las últimas horas le envió un emotivo mensaje a la 'Pulga'.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de 'Waka Waka' publicó una foto de Messi festejando uno de sus goles junto con un emotivo y sentido mensaje.

Shakira empezó su mensaje diciendo: "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos ¡Sigue brillando!".

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La colombiana estuvo presente en el partido que enfrentó Argentina contra Austria y en el que el delantero se consagró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Shakira vio el encuentro junto a sus hijos, Milan y Sasha, en el estadio de Dallas, en donde las hinchas se volvieron locos cuando las cámaras del partido la enfocaron.

Con el triplete que marcó ante Austria, Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales con un total de 18 goles en 28 partidos desde su debut en 2006 hasta la actual edición.

Luego de él sigue el alemán Miroslav Klose con 16 goles, Ronaldo Nazario con 15, Gerd Müller y Kylian Mbappé con 14 tantos cada uno, Just Fontaine con 13, Pelé con 12 goles, Jürgen Klinsmann y Sandor Kocsis con 11 cada uno, Gabriel Batistuta y Harry Kane con 10 cada uno, y el top lo cierra Cristiano Ronaldo con 8 tantos.