Shakira y Laura Pausini protagonizan emotivo momento en Madrid: "Vengo como fan, desde siempre lo soy"

La tercera noche de la residencia europea de Shakira en Madrid tuvo un momento especialmente emotivo con la aparición de Laura Pausini sobre el escenario.

Las dos artistas unieron sus voces para interpretar “Antología”, uno de los temas más representativos de la trayectoria de la cantante colombiana.

La presencia de Pausini fue recibida con entusiasmo por el público. Antes de darle la bienvenida, Shakira destacó la importancia de compartir la noche con una artista a la que admira.

“Es un lujo tener esta noche a esta gran artista, la bellísima Laura Pausini”, expresó la barranquillera.

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Pausini, por su parte, no ocultó la admiración que siente por Shakira y aseguró que llegó al concierto como una fan. “Vengo como fan, desde siempre lo soy. Y tú sabes que te hice un homenaje en mi último disco”, comentó la italiana.

Tras la presentación, la cantante italiana habló sobre la relación que ha construido con Shakira a lo largo de los años y aseguró sentirse identificada con varios aspectos de su trayectoria.

“Estoy muy feliz de haber cantado con ella, nos conocemos desde hace 30 años, la admiro, me siento muy similar a ella, tenemos muchas cosas en común”, señaló.

Pausini también recordó que ambas comenzaron sus carreras cuando tenían 18 años y atravesaron momentos complejos mientras buscaban consolidarse en la industria musical.

“Hemos empezado las dos cuando teníamos 18 años, muchas cosas difíciles que afrontar, pero ella nos ha demostrado cuántas veces nos podemos caer y levantar otra vez y empezar desde cero”, agregó.