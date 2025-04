"Tengo que matizar sus palabras": Julio Iglesias habla sobre su salud tras informaciones divulgadas por un amigo suyo

El cantante español Julio Iglesias salió a hacerle frente a las informaciones divulgadas sobre su estado de salud. El artista de 81 años habló con el medio ¡Hola! y aseguró que durante muchos años se ha enfrentado a todo tipo de comentarios en los que los han “matado, enfermado y retirado”.

“Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre (…) A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz”, dijo.

El pronunciamiento del cantante nacido en Madrid se conoce luego de que su amigo cercano Carlos Herrera se refiriera a su salud a través de unas declaraciones que, según dijo Iglesias, fueron malinterpretadas.

“Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras. Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge”, aseguró.

Según indicó el intérprete de “Me olvidé de vivir”, el asunto en cuestión fue un capítulo superado y cerrado en su vida, y subrayó que no tiene ninguna secuela de aquel tumor ni entonces ni ahora.

“Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente”, comentó.

Actualmente, el cantante se encuentra en Bahamas con su esposa, según reveló el artista al medio antes mencionado.