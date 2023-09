"This is gonna be una chimba": la divertida reacción de Spotify a la invitación de Shakira a los MTV VMAs 2023

La reconocida cantante colombiana, Shakira, se prepara para recibir un histórico reconocimiento en los Premios MTV a los Videos Musicales 2023. El próximo 12 de septiembre, la artista será galardonada con el Video Vanguard Award, convirtiéndose en la primera cantante suramericana en recibir este prestigioso premio.

El Video Vanguard Award es una distinción que ha sido otorgada a íconos de la música a lo largo de los años. Algunos de los artistas que han recibido este reconocimiento incluyen a The Beatles, Madonna, Michael Jackson, George Michael, Bon Jovi, Guns N' Roses, The Rolling Stones, U2, Nicki Minaj, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Kanye West, Beyonce, Justin Timberlake y Britney Spears.

VEA TAMBIÉN Esta sería la lista de canciones que Shakira interpretará en los Premios MTV o

Ahora Shakira se une a esta selecta lista de artistas reconocidos por su contribución al mundo de la música. Su talento y aporte artístico han llevado la música latina a niveles internacionales, convirtiéndola en una verdadera fuerza global.

Además de recibir este prestigioso premio, Shakira también se presentará en los MTV VMAs por primera vez desde su actuación en el año 2006, cuando interpretó el exitoso tema 'Hips Don't Lie' junto a Jean.

Esta esperada presentación ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes se preguntan qué canciones escogerá la artista para este histórico momento.

Precisamente, este lunes, se filtró un listado de canciones que, aparentemente, interpretaría Shakira durante el show.

Según la información que circula en redes sociales, éxitos como She Wolf, La Tortura, Te Felicito, Chantaje, Estoy Aquí/Ciega Sordomuda, Underneath Yout Clothes, Can’t Remember To forget You, Objection, Ojos Así, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie, Waka Waka y Session 53 serían algunos de los éxitos que la barranquillera llevará al escenario de los Premios MTV.

Pues en medio de la expectativa, Shakira invitó a través de sus redes sociales a ver su presentación en los MTV, este martes 12 de septiembre a las 8:00 de la noche.

Como es común en las redes sociales de la cantante, miles de comentarios y reproducciones se generaron en cuestión de minutos. Una de las reacciones más destacadas fue la de la plataforma de música Spotify, que escogió un término muy coloquial en algunas regiones de Colombia para referirse a la expectativa que rodea el espectáculo que dará la colombiana.

“Can't wait! This is gonna be una chimba (¡No podemos esperar! Esto va a ser una chimba)”, comentó Spotify en Instagram.

VEA TAMBIÉN Esta es la histórica lista de artistas a la que se sumará Shakira al recibir el Video Vanguard Award en los MTV VMAs o

Otros usuarios, resaltaron la icónica carrera que tenido la barranquillera a lo largo de estos 30 años. “Quién hubiera dicho que esa chica cantando "En tus pupilas" iba a volverse en una loba indomable gritando al mundo que el amor es una tortura”, escribió el usuario Francisco Fernández.

Con cuatro nominaciones en diferentes categorías, incluyendo artista del año, mejor latino y mejor colaboración, Shakira llega a los MTV VMAs con la promesa de ofrecer una presentación que quedará en la historia de estos premios.

El 12 de septiembre será una noche llena de emociones y sorpresas, donde Shakira demostrará una vez más por qué es una de las artistas más influyentes de la industria musical.