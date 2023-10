Viral: un italiano reacciona con indignación al video de un cocinero que prepara una pizza de huevo, de piña y de carne molida con mayonesa

En pocas palabras, la pizza es una comida típica de Italia, la cual comprende a un pan plano horneado, habitualmente de forma redonda, elaborado con harina de trigo, sal, agua y levadura, cubierto con pasta de tomate y queso.

VEA TAMBIÉN Mujer pasó de ganar la lotería de Reino Unido a quedar en bancarrota por gastar el dinero en cirugías estéticas: así luce ahora o

La historia de la pizza se remonta a más de 2.000 años en el sur de Italia, concretamente en los barrios más humildes de la ciudad de Nápoles.

En dicha demarcación europea se consumía una especie de pan recién sacado de un fogón de leña desde principios del siglo XVI.

Conforme ha transcurrido el tiempo, este plato ha sido modificado en cuanto a los ingredientes que se le añaden para diversificar su sabor.

Entre las pizzas más populares en el mundo gastronómico aparece la pizza napolitana, pizza margarita, pizza cuatro quesos, pizza de pepperoni, pizza con champiñones, pizza marinara, pizza prosciutto y arúgula, y una que puede tener varios de estos sabores en cada porción: la pizza cuatro estaciones.

Como si se tratara de un manual, para los italianos (nacionalidad precursora de la pizza) dichas recetas hacen parte del “debido menú”.

VEA TAMBIÉN Autoridades capturan a un hombre que robaba centros comerciales haciéndose pasar por un maniquí o

Más allá de las múltiples variedades, existen pizzas que para los ciudadanos del ‘país de la bota’ resultan una “total aberración culinaria”.

Tal es el caso de la pizza hawaiana, plato al que se le agrega pasta de tomate, orégano, queso mozzarella, jamón tajado en forma de cuadros y cubos de piña.

Precisamente, la piña es la que los italianos no aprueban, pues aseguran que una pizza no puede romper con el sabor y la armonía estética del plato.

Concerniente con ese “sentimiento nacional”, un italiano se hizo viral en redes sociales por reaccionar con indignación al video de un cocinero que prepara una pizza de huevo, de piña y de carne molida con mayonesa.

Si ya la pizza con piña de por sí resulta “grotesco” para los oriundos de la nación europea antes mencionada, añadir otros condimentos “no convencionales” representa prácticamente un “insulto a sus raíces”.

VEA TAMBIÉN Así se ve un oso después de hibernar o

En el video difundido por plataformas como Facebook, Tik Tok, y X (anteriormente llamada Twitter), se ve a un ciudadano italiano observar cómo un cocinero prepara una pizza con un huevo encima, otra con carne molida y mayonesa en la superficie, y otra con pedazos de piña.

Al observar el primer plato (pizza con huevo) menciona: “Wow, que asco… ¿En serio?" (y se persigna).

Luego al evidenciar el segundo plato (pizza con carne molida) comenta: “Hala, aleluya”. No obstante al percatarse de que el cocinero le agrega mayonesa, el italiano pronuncia: “No puede ser… No, no, no”.

Finalmente, con el tercer plato (pizza hawaiana), el jocoso hombre concluye: “La pizza no se toca. No, no, no, no”.