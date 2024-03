Donald Trump asiste a audiencia en caso de documentos clasificados

La jueza federal Aileen Cannon celebra este jueves en el estado de Florida una audiencia sobre la petición del expresidente estadounidense Donald Trump para que desestime la imputación contra él por un presunto mal manejo de documentos clasificados y un intento de obstrucción a la justicia.

Trump, que liderará a los republicanos en las elecciones de noviembre salvo alguna sorpresa, llegó por la mañana al tribunal de Fort Pierce, unos 200 km al norte de Miami (sureste).

Los abogados del exmandatario (2017-2021) afirman que éste tenía derecho a conservar documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca rumbo a su mansión floridana de Mar-a-Lago.

Según la defensa, como presidente, Trump podía designar documentos como personales incluso después de dejar el cargo.

Por su parte la Fiscalía afirma, sin embargo, que el magnate "no tenía permiso para poseer documentos clasificados en absoluto" y que dichos expedientes eran "presidenciales, no personales", por los que no podía conservarlos, de acuerdo con lo consignado en un documento judicial.

Al respecto, María de los Ángeles Lasa, doctora en ciencias políticas y José María, corresponsal, hablaron en el programa Club de Prensa Miami de NTN24.

“Las posibilidades de ver un tipo de fallo o de juicio contra Trump están circunscritas al estado de Nueva York”, indicó José María del Pino.