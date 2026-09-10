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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Israel

La explosión provocó un temblor: Israel publicó impactante video de la destrucción de túneles de Hezbolá en una cordillera

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Benjamin Netanyahu
Foto: Benjamin Netanyahu
Según Israel, la infraestructura de Hezbolá se extendía por más de dos kilómetros y contenía "docenas de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados".

Este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron túneles clave construidos por el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, bajo la estratégica cordillera de Ali al-Taher, en el sur del Líbano.

En un video compartido por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se puede observar una enorme bola de fuego elevándose hacia el cielo nocturno.

Según reportes, la explosión fue tan fuerte que provocó un temblor de magnitud 4,1.

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"Destruimos esta noche el mayor puesto iraní fuera de Irán - los túneles de Ali Taha en Líbano. Completando la misión. ¡Shaná Tová!", dijo Netanyahu en sus redes sociales.

La explosión se produce pocos días después de que las autoridades israelíes afirmaran haber tomado el control de la cresta de Ali al-Taher, alegando que Hezbolá, grupo proiraní, había excavado numerosos túneles en la zona, lo que le permitía atacar a Israel desde esa región montañosa.

"Se trata de una infraestructura terrorista estratégica que se construyó a lo largo de dos décadas, con financiación y planificación iraníes", declararon Netanyahu y Katz en un comunicado conjunto.

La destrucción "completa el logro del control operativo sobre la cresta de Ali al-Taher, tanto en la superficie como bajo tierra", añade el comunicado.

Según Israel, la infraestructura de Hezbolá se extendía por más de dos kilómetros y contenía "docenas de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados (VANT) de fabricación iraní, así como ametralladoras, decenas de misiles antitanque y cientos de minas y artefactos explosivos".

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El Servicio Geológico de Estados Unidos informó de un temblor de magnitud 4,1 en la zona, después de que la Agencia Nacional de Noticias (NNA), controlada por el Estado libanés, informara sobre la "explosión masiva".

Tras esto, un oficial israelí aseguró que algunos de los milicianos que operaban en la zona de la cresta la habían abandonado, mientras que otros fueron "eliminados mediante ataques aéreos y fuego de artillería".

Desde hace varios meses las tropas israelíes ocupan parte del sur del Líbano, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que quiere establecer una "zona de seguridad" para prevenir cualquier ataque en el norte del país.

 

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