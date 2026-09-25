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Imágenes de la extradición de alias Araña: así fue el gigantesco operativo desplegado en Bogotá para su traslado a Estados Unidos

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Alias Araña fue trasladado desde la estación de Policía de Los Mártires hasta la base militar de CATAM, en Bogotá, desde donde continuaría su recorrido hacia Estados Unidos.

Durante la madrugada de este viernes, las autoridades activaron el operativo para el proceso de extradición de alias Araña, máximo jefe de los Comandos de Frontera y quien anteriormente había participado como gestor de paz.

Según se conoció, alias Araña tenía previsto abordar un vuelo a las 6:00 de la mañana. Por esta razón, fue trasladado desde la estación de Policía de Los Mártires hasta la base militar de CATAM, en Bogotá, desde donde continuaría su recorrido hacia Estados Unidos.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, la aeronave tendría una escala en Barranquilla, donde estaría prevista una intervención del presidente Abelardo De la Espriella.

El traslado a territorio norteamericano se produce debido a que Rojas es requerido por las autoridades de ese país por delitos relacionados con la producción y el transporte internacional de cocaína.

El procedimiento se reactivó después de que el presidente Abelardo De la Espriella firmara la resolución mediante la cual dejó sin efecto la suspensión que había detenido temporalmente la extradición, en el marco de las decisiones adoptadas frente al proyecto de ‘paz total’ de la anterior administración.

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El recorrido criminal de Rojas se remontaría a 2008, cuando habría ingresado a las filas de la organización conocida como ‘Los Rastrojos’. Dos años después, en 2010, fue condenado a cerca de 30 años de prisión por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Sin embargo, en 2017 recuperó su libertad tras ser designado gestor de paz durante la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Posteriormente, habría retomado sus actividades dentro del crimen organizado hasta convertirse en uno de los principales líderes de los Comandos de Frontera, con presencia e influencia principalmente en el sur del país.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, alias Araña participó como representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en las mesas de negociación. En esos espacios hizo parte de las discusiones relacionadas con el desescalamiento del conflicto, la sustitución de cultivos ilícitos y la creación de zonas de ubicación temporal.

El 2025 agentes del CTI lo capturaron en un hotel de Bogotá después de finalizar uno de los ciclos de conversaciones. La detención se produjo en cumplimiento de una circular roja de Interpol solicitada por las autoridades estadounidenses y desencadenó una disputa jurídica entre la Fiscalía y el Gobierno.

Posteriormente, el 23 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable a su extradición y la anterior administración autorizó el procedimiento. No obstante, en noviembre de ese mismo año, el trámite quedó suspendido temporalmente debido a su participación en las negociaciones de paz.

La suspensión se mantuvo hasta agosto de 2026, cuando el presidente de la Espriella tomó la decisión de reactivar el proceso y permitir que avanzara la extradición.

En septiembre de 2026, una nueva imputación de la Fiscalía le atribuye presunta responsabilidad en 16 homicidios ocurridos entre 2020 y 2024 en Caquetá, en hechos que habrían afectado a líderes comunitarios, firmantes del acuerdo de paz y personas señaladas de colaborar con organizaciones criminales.

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