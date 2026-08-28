Inameh pronostica lluvias en varias regiones de Venezuela este fin de semana por la onda tropical 42

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) continúa monitoreando el desplazamiento de ondas tropicales en Venezuela.

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La instancia sostiene que la número 42 avanza sobre el oriente del país en interacción con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la vaguada monzónica.

Según los reportes más recientes del organismo, durante las primeras horas de este fin de semana se esperan cielos con nubosidad fragmentada o parcialmente nublados con precipitaciones variables en estados como Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda y Falcón.

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A su vez, detalla que hacia la tarde y noche se incrementará la cobertura nubosa, favoreciendo chubascos y lluvias más frecuentes, especialmente en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, región llanera (Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico), los Andes y Zulia.

Por su parte, Inameh añade que en la franja centro-norte costera (incluyendo Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua y Carabobo) no se descartan lloviznas o lluvias dispersas, particularmente en zonas montañosas.

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Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.