Inameh pronostica lluvias en varias regiones de Venezuela este fin de semana por la onda tropical 42
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) continúa monitoreando el desplazamiento de ondas tropicales en Venezuela.
La instancia sostiene que la número 42 avanza sobre el oriente del país en interacción con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la vaguada monzónica.
Según los reportes más recientes del organismo, durante las primeras horas de este fin de semana se esperan cielos con nubosidad fragmentada o parcialmente nublados con precipitaciones variables en estados como Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda y Falcón.
A su vez, detalla que hacia la tarde y noche se incrementará la cobertura nubosa, favoreciendo chubascos y lluvias más frecuentes, especialmente en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, región llanera (Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico), los Andes y Zulia.
Por su parte, Inameh añade que en la franja centro-norte costera (incluyendo Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua y Carabobo) no se descartan lloviznas o lluvias dispersas, particularmente en zonas montañosas.
Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.
Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.