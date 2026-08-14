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Terremoto en Colombia

Polémica por carta del director de la UNGRD de Petro en la que no considera necesaria la ayuda de rescatistas internacionales en Colombia

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Devastador terremoto en Colombia - EFE
Devastador terremoto en Colombia - EFE
El canciller Omar Bula dijo que Colombia ha recibido y agradecido la asistencia ofrecida por distintos países y organismos internacionales para atender la emergencia.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro terminó el pasado 7 de agosto, las polémicas en torno a algunas de las decisiones administrativas adoptadas durante los últimos días de su mandato aún continúan.

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En esta ocasión, la controversia gira en torno al ingreso de rescatistas extranjeros. En redes sociales, además, han surgido señalamientos contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, al que acusan de haber impedido su entrada al país.

Sin embargo, la realidad es que Javier Pava, exdirector de la UNGRD durante el Gobierno Petro, sería quien impidió el ingreso de los rescatistas extranjeros. Así quedó evidenciado en una carta que se envió a la Cancillería en días pasados.

“Con base en la evaluación realizada hasta el momento y en las capacidades nacionales disponibles, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través del Programa de Búsqueda y Rescate, considera que, en esta etapa de la emergencia, no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR)”, dice la carta que fue enviada al canciller Omar Bula por parte de Pava.

Los periodistas Luis Carlos Vélez y Melquisedec Torres revelaron la carta en sus cuentas de X, donde quedó registrado que fue el exfuncionario de Gustavo Petro quien desistió del apoyo internacional.

Muy grave lo que revela esta carta de la UNGRD en la que recomienda no recibir ayuda extranjera. ¿Por qué lo hicieron? Extraño. El firmante es un funcionario saliente de Gustavo Petro. ¿Lo hizo para sabotear el gobierno entrante? Una vez conocido el episodio, la nueva administración lo relevó del cargo. Sería criminal que estuvieran jugando política con la vida de las personas”, dijo Vélez.

El medio de comunicación Semana se comunicó con Javier Pava, quien aseguró que la carta es real, pero que, según la evolución de la emergencia, se podrían hacer nuevos requerimientos para la ayuda internacional y que dicha decisión correspondería al nuevo director de la entidad.

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En este sentido, David Tamayo, nuevo director de la UNGRD, aseguró que Colombia agradece la ayuda internacional que ha recibido.

“Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política, y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, señaló Tamayo.

Del mismo modo, el canciller Omar Bula dijo que Colombia ha recibido y agradecido la asistencia ofrecida por distintos países y organismos internacionales para atender la emergencia provocada por el terremoto. Además, rechazó las acusaciones contra el Ejecutivo en las que se asegura que hay intereses políticos para recibir ayudas.

Finalmente, cabe resaltar que el devastador terremoto ya ha cobrado la vida de 285 personas, mientras que 3.975 resultaron heridas, 379 permanecen desaparecidas y 354 han sido rescatadas.

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