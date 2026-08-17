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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Neymar

Neymar vivió una noche incómoda: la nueva regla de la FIFA lo obligó a abandonar del campo y Thiago Mendes le negó el saludo

agosto 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Neymar - Foto EFE
Neymar - Foto EFE
Pese a la victoria de su equipo por tres goles, hubo dos momentos particulares que llamaron la atención de los aficionados.

El futbolista brasileño Neymar se convirtió en el primer jugador de la Serie A brasileña en ser obligado a abandonar del campo durante un minuto en virtud de una nueva regla destinada a frenar la pérdida de tiempo de los porteros, que se está probando en esa liga.

En el marco de esta prueba, que también se implementará en otras competiciones, incluida la Premier League, si el juego se detiene debido a que un portero necesita atención médica, el entrenador deberá designar inmediatamente a un jugador del campo para que abandone el terreno de juego durante un minuto después de que se reanude el partido.

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Si el entrenador no nombra a un jugador en los siguientes 10, la regla señala que será el capitán del equipo quien deba abandonar la cancha.

En el encuentro en el que el Santos venció al Vasco por 3 a 0 el domingo, la regla se invocó por primera vez en la primera división brasileña cuando el portero Gabriel Brazao solicitó atención médica.

El árbitro Lucas Casagrande tuvo que pedirle al capitán Neymar que abandonara el terreno de juego debido a que el entrenador del Santos, Alexi Stival, no designó a otro jugador en el plazo designado de 10 segundos.

Polémica con Thiago Mendes

Esa, sin embargo, no fue la única situación del encuentro que llamó la atención de los aficionados, pues en los actos protocolarios del partido, Neymar se vio envuelto otra controversia.

Durante los saludos entre los jugadores de cada equipo, Neymar se llevó la sorpresa de que el jugador del equipo rival, Thiago Mendes, no le saludó pese a haberle estirado la mano como al resto de futbolistas.

La razón, según declaró Mendes en una entrevista postpartido, fue debido a que Neymar lo había señalado de casi terminar su carrera tras una fuerte entrada que Mendes, jugando para el Olympique de Lyon, le realizó a Neymar, cuando defendía los colores del Paris-Saint Germain.

Ese presunto señalamiento le habría afectado la imagen al centrocampista brasileño, que no compartió las declaraciones de Neymar y prefirió no saludarlo en el último encuentro, una actitud que varios futbolistas han rechazado.

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Neymar, de 34 años, disputó dos partidos con la selección de Brasil saliendo desde el banquillo en el Mundial de este año, marcando un penalti en los últimos minutos de la derrota por 2 a 1 ante Noruega en los octavos de final, donde la auriverde quedó eliminada del torneo.

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