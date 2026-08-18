Fuertes lluvias en Caracas afectaron a 115 familias damnificadas por los terremotos

Las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto de 2026 afectaron a 115 familias damnificadas por los terremotos.

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Estas familias habrían quedado nuevamente expuestas a la intemperie luego de que las precipitaciones destruyeran las carpas donde se refugiaban y afectaran sus pertenencias.

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El temporal, asociado al paso de la 'onda tropical número 37', ocasionó inundaciones, daños en estructuras y fallas en el servicio eléctrico en distintos sectores de la capital venezolana.

Uno de los puntos más afectados fue la parroquia Santa Rosalía, específicamente el sector de Misión Vivienda OPP-10.

Las lluvias también ocasionaron el desbordamiento de quebradas en sectores como La Vega, Antímano, Caricuao y Petare.

A su vez, la emergencia dejó tres personas fallecidas en Caracas, según reportes citados por medios locales de comunicación.

El activista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas alertó sobre las condiciones en las que permanecen las personas damnificadas y denunció la situación sanitaria de los campamentos.