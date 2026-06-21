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Domingo, 21 de junio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella gana la elección presidencial en Colombia

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
En el balotaje desde este domingo, De la Espriella obtuvo más de 12 millones de votos y se impuso por un corto margen sobre su rival.

Este domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, el ‘outsider’ Abelardo de la Espriella resultó ganador de la segunda vuelta presidencial al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

En primera vuelta, De la Espriella, apoyado por el Gobierno de Estados Unidos, obtuvo 10.361.499 votos frente a 9.688.361 de su contendor, candidato del oficialismo.

En el balotaje desde este domingo, De la Espriella obtuvo más de 12 millones de votos y se impuso por un corto margen sobre su rival.

De La Espriella, reconocido por su trabajo como abogado, no cuenta con experiencia en cargos de elección popular, sin embargo, su campaña creció rápidamente desde que el 17 de julio de 2025 anunció que quería convertirse en presidente al presentar su comité de firmas ante la Registraduría.

Además de exitoso jurista, De la Espriella también se denomina como empresario y cantante.

En 2025 lanzó su movimiento Defensores de la Patria con el que defiende ideas del nacionalismo conservador.

Ante su victoria en primera vuelta el pasado 31 de mayo, el ahora presidente electo ha recibido el apoyo internacional de múltiples líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario norteamericano calificó el 2 de junio al candidato como un “líder inteligente, fuerte y tenaz”.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, dijo en un mensaje publicado en Truth Social.

Recientemente, el ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, también se sumó y mostró su apoyo al aspirante a la Casa de Nariño, haciendo énfasis en el apodo “El Tigre” utilizado por el candidato en su campaña.

“Me sentía orgulloso de la cooperación entre el Reino Unido y Colombia cuando fui secretario de Relaciones Exteriores y primer ministro, especialmente en materia de seguridad y medio ambiente, y por eso me entusiasma mucho conocer los avances que está logrando mi compañero conservador TIGRE ABELARDO en la campaña para las elecciones del domingo. ¡Es hora de poner un TIGRE en el tanque!”, escribió en un mensaje en X.

Por la misma línea se pronunció el presidente de Argentina, Javier Milei, quien expresó el pasado 17 de junio su apoyo al jefe del movimiento Defensores de la Patria.

Mediante la red social X (anteriormente llamada Twitter), el mandatario argentino sostuvo que votar por De la Espriella es fundamental para el bienestar de Colombia.

"Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el ballotage del 21 de junio... Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia", dijo Milei.

"El camino es claro: más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, acotó.

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