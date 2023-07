América Latina y los ciberataques: ¿cómo hacerle frente?

América Latina enfrenta una crisis frente al manejo y manipulación de datos en los últimos años. De acuerdo con el informe del panorama de las amenazas de Tenable, América Latina es la región que más tarda en actualizar los parches correctivos. Incluso dos años después de que se emitiera la advertencia sobre vulnerabilidades conocidas, vemos que estas mismas fallas siguen representando uno de los mayores riesgos en el panorama de amenazas.

Desde Nueva York, Cecilia Tornaghi, dir. sénior, políticas de Americas Society-Council of the Americas «hay que hacer una política de estado. No tenemos en las regiones exactamente esto, una política de estado más sería y que la ciberseguridad esté incluida en todos los rangos de gobierno y de instituciones privadas también».

El incremento de inseguridad por los ataques cibernéticos han aumentado y agudizado en los países de América Latina y el Caribe, se refleja en la Agenda Digital Regional de América Latina y el Caribe (eLAC2024) y ha sido material de estudio en un reciente informe elaborado por la CEPAL (2023), donde se identifican algunos de los principales incidentes cibernéticos que han tenido lugar en la región durante los últimos años.

Vea aquí el análisis completo