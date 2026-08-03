Carlo Ancelotti aseguró que Brasil perdió ante Noruega en el Mundial por la pausa de hidratación: "El equipo tenía el control"

El entrenador italiano Carlo Ancelotti se refirió en los últimos días a la temprana eliminación de la selección brasileña en el Mundial 2026, a la que dirige desde 2025.

Ancelotti analizó el juego de la “canarinha” en octavos de final y apuntó contra la pausa de hidratación, una nueva norma de la FIFA que estableció espacios de tres minutos en cada tiempo para que los jugadores descansen y se hidraten en medio del juego.

“Perdimos la Copa del Mundo en la pausa de hidratación contra Noruega”, dijo el técnico italiano en entrevista para ESPN. “Hasta ahí el equipo tenía el control. Es verdad que Noruega tenía más posesión de balón, pero tuvo mucha posesión en su propio campo", agregó.

VEA TAMBIÉN Árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habla de las polémicas y se pronuncia sobre lo que le dijo Messi durante el juego o

El extécnico del Real Madrid también reconoció haberse equivocado en algunos cambios durante el juego de octavos de final.

"Ahí, puede ser un error mío, yo pensaba que el equipo había perdido el control del partido, cuando no lo estaba perdiendo. Cambié un poco al equipo y ahí tuvimos el problema con el gol de Haaland. Y después... en una Copa del Mundo, cuando encajas un gol en el minuto 80, es muy complicado recuperarse", añadió Ancelotti.

Con respecto al ingreso de Neymar ,y su sorpresivo llamado, Ancelotti indicó que el jugador del Santos entrenó bien durante la Copa del Mundo.

VEA TAMBIÉN Así fue el golazo del famoso jugador mundialista Tim Payne en su debut en el fútbol sudamericano o

"Yo creo que Neymar tenía que entrar en ese momento porque Neymar estaba bien, entrenó bien, se preparó bien”, resaltó. “Me gustó su actitud. Creo que ayudó al equipo, pero yo no tenía que cambiar, con su entrada, la estructura del equipo", explicó.