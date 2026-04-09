Régimen cubano acusa a Estados Unidos de "extorsionar" a países latinoamericanos para "asfixiar" a la isla

El régimen de Cuba acusó este jueves a Estados Unidos de "extorsionar" a países de América Latina y el Caribe para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana con el fin de "asfixiar" la economía de la isla.

"El gobierno de EE. UU. persigue, presiona y extorsiona a otros gobiernos para poner fin a la presencia de Brigadas Médicas Cubanas en diversos países, bajo pretextos mendaces", señaló en X el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Asimismo, señaló que "los objetivos del gobierno de Estados Unidos y la campaña diplomático-mediática que desarrolla son continuar cercando la economía cubana y cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo de Cuba".

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de "máxima presión" contra Cuba, que impide las exportaciones de petróleo a la isla después de que fuerzas norteamericanas derrocaran a principios de enero a Nicolás Maduro, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenaza con sanciones a los países que envíen crudo a La Habana.

Esa medida ha profundizado la crisis económica y energética en Cuba, que sufre frecuentes y prolongados apagones. La semana pasada, Trump hizo una excepción al permitir que un petrolero ruso entregara 730.000 barriles de crudo a la isla, el primer cargamento que llegó al país en tres meses.

El mandatario republicano no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una "amenaza excepcional" por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas al régimen de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales. El año pasado, unos 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.

De acuerdo con estadísticas oficiales cubanas citadas en el informe de la CIDH, los profesionales de la isla reciben apenas entre el 2,5% y el 25% de lo que los países receptores pagan a Cuba por los servicios médicos.

Como consecuencia, el personal implicado "no dispondría de una remuneración que les permita subsistir dignamente" ni "cubrir los costos básicos de vida", señala la Comisión.