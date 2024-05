Claudia López y Antanas Mockus renunciaron al Partido Alianza Verde en medio de escándalo de presunta corrupción en Colombia

Este lunes, los dos exalcaldes de Bogotá, Claudia López y Antanas Mockus, decidieron renunciar al partido Alianza Verde en medio del escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), dependencia del gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia.

El primero en salir a presentar su renuncia fue el también exsenador Antanas Mockus, quien a través de una misiva aseguró que algunos sectores de su partido “no han incorporado los principios” que posibilitaron la creación del partido político.

"Después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores en la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad", aseguró.

"En consecuencia, siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida, he decidido retirarme del partido", agregó.

Tras presentar su carta de renuncia, la exalcaldesa Claudia López también decidió abandonar la colectividad a través de una carta en la que apuntó contra una “minoría petrista”.

“Me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”, sostuvo.

“La gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos, me hacen imposible permanecer en el partido”, añadió.

La renuncia de ambos líderes políticos se da luego de que Sandra Ortiz, saliente Consejera para las regiones, e Iván Name, presidente del Congreso, miembros también del Partido Verde, se vieran presuntamente salpicados en casos de corrupción dentro de la UNGRD.