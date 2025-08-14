NTN24
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, confirmó que entre los bienes incautados al cabecilla del régimen venezolano se encuentra una mansión en el país caribeño.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que el Gobierno norteamericano ha confiscado muchos bienes pertenecientes a la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, los cuales suman alrededor de 700 millones de dólares.

Durante una entrevista con Fox Noticias, Bondi señaló que entre las pertenencias incautadas se encuentran "dos aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, miles de millones de dólares en joyas y dinero en efectivo".

o

"Eso es crimen organizado, no es diferente de la mafia, y Maduro y todo lo que se relaciona con sus bienes superan los 700 millones de dólares en total, los cuales ya hemos incautado", dijo Bondi.

Según reportes de diarios de República Dominicana, la mansión incautada a Maduro en dicho país se ubicaría específicamente en Punta Cana, en el distrito municipal de Verón, la cual es conocida como Villa La Caracola y estaría valorada en 18 millones de dólares.

Se dice que la lujosa mansión está localizada frente al mar, en un barrio privado rodeado de áreas verdes y canchas de golf de calidad internacional, la cual pertenecería a Nicolás Maduro, según la Fiscalía de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de la prensa, la propiedad tendría 3.000 metros cuadrados construidos sobre un lote de más de 6.000 metros cuadrados.

El reporte de la fiscal Bondi sobre la incautación de los bienes del cabecilla del régimen venezolano ocurre luego de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista, el cual es "dirigido el dictador por Maduro".

o

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo en ese entonces que "con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando nuestro hemisferio".

Asimismo, el gobierno del presidente Donald Trump duplicó su recompensa por información que conduzca a la captura Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado aumentaron el monto a $50 millones de dólares, una cifra que duplica los 25 millones fijados en enero.

