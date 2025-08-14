NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
En diálogo con La Noche de NTN24, el precandidato David Luna propuso una candidatura única para enfrentar al oficialismo en las elecciones del próximo año.

El precandidato presidencial David Luna ha lanzado una propuesta para unificar a la oposición colombiana de cara a las elecciones de 2026 para ir con una sola candidatura y enfrentar la continuidad del actual gobierno.

En La Noche de NTN24, Luna planteó la necesidad de “unir fuerzas” y seleccionar un único candidato que represente a los sectores opositores al gobierno actual.

El vil asesinato macabro de Miguel Uribe está llevando a muchos a generar odio, inclusive en redes sociales a acusar y a organizar mayores actos de violencia. Por eso yo estoy diciendo que quienes hemos ejercido la oposición con respeto, con moderación, pero con firmeza y con vehemencia, estamos llamados a unirnos, a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición”, declaró Luna.

o

Luna propuso el método encuesta para elegir una sola candidatura para el 2026 ye enfrentar al oficialismo.

"Deberíamos las diferentes voces ponernos de acuerdo en unas reglas sencillas para elegir en una encuesta, antes de que termine el año o a más tardar en enero, cuáles son las tres o las cinco personas que más capacidad tienen (...) y ellas competir entre sí en la consulta del mes de marzo”, expresó.

El precandidato puso incluso a disposición su candidatura para apoyar a quienes estén marcando más arriba en las encuestas.re

o

“Yo llevo ya seis meses en la campaña, he recorrido el país y estoy marcando mucho mejor que hace seis meses, pero hay gente que está más arriba que yo y ellos son los elegidos en enero o en diciembre, pues acá no puede haber otra opción que decir, llego hasta este momento y adelante quienes pueden enfrentar esta situación. Si es al revés y yo tengo el reconocimiento para hacerlo, pues estoy listo no solamente a contar con muchos, sino adicionalmente a gobernar con quienes queremos defender no solo la democracia, sino recuperar la paz y la seguridad”, sostuvo.

La propuesta ha generado reacciones diversas. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, celebró la iniciativa y señaló que interpreta en gran medida el pedido de la ciudadanía colombiana. Sin embargo, aún está por verse cómo responderán otros precandidatos y si estarán dispuestos a ceder sus aspiraciones individuales en aras de la unidad opositora.

Luna también expresó preocupación por posibles intentos del gobierno actual de “alterar el calendario electoral” o buscar una reelección. Advirtió sobre la necesidad de estar alertas y garantizar la protección del sistema electoral colombiano para asegurar que las elecciones de 2026 se realicen según lo previsto constitucionalmente.

Yo le quiero decir al gobierno y al presidente directamente, seguramente en enero el control de esas bandas delincuenciales que hoy son bandas mafiosas dedicadas entre otras a la minería ilegal y a la siembra de coca van a arreciar para tratar de que el presidente se vea en la obligación o en la concertación de aplazar las elecciones”, detalló.

“Acá no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia que con excusas construidas se pretenda alterar el calendario electoral”, añadió.

