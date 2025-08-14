"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Estados Unidos desplegó, este jueves, a sus fuerzas militares en el sur de Mar Caribe para perseguir actividades del narcotráfico y organizaciones como el Cártel de los Soles, grupo sobre el que considera que es liderado por el régimen venezolano.

Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea, analizó en el programa La Tarde de NTN24 las consecuencias que este despliegue militar tendría en el régimen de Maduro.

“La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder, pero para que eso ocurra debe haber una acción de Estados Unidos en Venezuela y ahí es donde yo creo que se trancan las cosas, porque al parecer no está planteado”, explicó el entrevistado.

“No creo que todo sea bulla y humo, como algunos están diciendo, y tampoco creo que Maduro esté muy tranquilo”, agregó.

La noticia del despliegue fue confirmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

VEA TAMBIÉN Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos o

El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos habló este 14 de agosto de la operación desarrollada por las fuerzas aéreas y navales de su país en el mar Caribe para aumentar la presión sobre las redes del narcotráfico en la zona.

Rubio recordó, además, que la organización narcoterrorista encabezada por Maduro “está exportando a Estados Unidos veneno”.

“Están matando, están destruyendo comunidades (el Cartel de los Soles). Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”, insistió el funcionario de la Casa Blanca.

Hace poco, Estados Unidos designó al 'Cártel de los Soles' de Venezuela como una organización terrorista dirigida por Nicolás Maduro.

Esta fuerte asociación criminal es acusada de apoyar a terroristas para traficar con narcóticos y causar violencia en comunidades estadounidenses, según Washington.