NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Despliegue militar

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos anunció una operación desarrollada por las fuerzas aéreas y navales de su país en el mar Caribe.

Estados Unidos desplegó, este jueves, a sus fuerzas militares en el sur de Mar Caribe para perseguir actividades del narcotráfico y organizaciones como el Cártel de los Soles, grupo sobre el que considera que es liderado por el régimen venezolano.

o

Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea, analizó en el programa La Tarde de NTN24 las consecuencias que este despliegue militar tendría en el régimen de Maduro.

“La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder, pero para que eso ocurra debe haber una acción de Estados Unidos en Venezuela y ahí es donde yo creo que se trancan las cosas, porque al parecer no está planteado”, explicó el entrevistado.

“No creo que todo sea bulla y humo, como algunos están diciendo, y tampoco creo que Maduro esté muy tranquilo”, agregó.

La noticia del despliegue fue confirmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

o

El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos habló este 14 de agosto de la operación desarrollada por las fuerzas aéreas y navales de su país en el mar Caribe para aumentar la presión sobre las redes del narcotráfico en la zona.

Rubio recordó, además, que la organización narcoterrorista encabezada por Maduro “está exportando a Estados Unidos veneno”.

“Están matando, están destruyendo comunidades (el Cartel de los Soles). Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”, insistió el funcionario de la Casa Blanca.

o

Hace poco, Estados Unidos designó al 'Cártel de los Soles' de Venezuela como una organización terrorista dirigida por Nicolás Maduro.

Esta fuerte asociación criminal es acusada de apoyar a terroristas para traficar con narcóticos y causar violencia en comunidades estadounidenses, según Washington.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Gobierno de Estados Unidos

Casa Blanca

Régimen de Maduro

Tensión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Pocas horas para que Putin pise suelo occidental por primera vez desde la invasión a Ucrania: Trump eligió una base militar para la cumbre con el presidente ruso

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Política

Ver más
Vladimir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski (EFE)
Donald Trump

Trump asegura que Rusia y Ucrania harán un "intercambio de territorios" como parte de las negociaciones de paz

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido / Persona votando - Fotos: EFE / Pexels
Reino Unido

Reino Unido propone bajar la edad para votar a 16 años: "son lo suficientemente grandes para trabajar"

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Maduro

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Tadej Pogacar en la etapa 11 del Tour de Francia - Foto: EFE
Tour de Francia

Así fue la dura caída de Tadej Pogacar en el Tour de Francia: ciclista que asumió la responsabilidad hizo denuncias posteriores

Foto de referencia (EFE)
Miguel Uribe Turbay

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Familiares piden la liberaciones de colombianos detenidos en Venezuela - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

"Pedimos al gobierno de Colombia que llegue a un acuerdo con Venezuela": familiares de colombianos detenidos por el régimen narran su dolor

Maduro con jefes de seguridad
Nicolás Maduro

Maduro, flanqueado con sus jefes militares y policiales, advierte a Estados Unidos: No se atrevan porque puede ser el fin del Imperio

Presos políticos en Venezuela

Otra vez la presidenta del Circuito Judicial de Caracas: Niegan hábeas corpus a la activista Grajales

Dahud Hanid Ortiz - Foto Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes
Liberados

"Probablemente está en custodia de una agencia de Estados Unidos": exdetenido en Venezuela revela en NTN24 cual sería el paradero de Dahud Hanid Ortiz

Fuerzas de seguridad en Colombia - Foto de referencia: EFE
Inseguridad

"Los homicidios han aumentado por una lucha entre bandas criminales": gobernador de Santander desmiente a Gustavo Petro sobre seguridad en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano