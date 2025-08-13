NTN24
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
La portavoz Natalia Molano indicó que continúa con la esperanza de que no haya un retroceso hacia la “violencia política” en Colombia tras el magnicidio de Miguel Uribe.

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, habló en exclusiva con el Informativo USA de NTN24 sobre el magnicidio del senador colombiano Miguel Uribe, quien fue enterrado este miércoles, y sobre aspectos de la relación de su país con el Gobierno de Gustavo Petro.

“Estamos entristecidos y con absoluta solidaridad con el pueblo colombiano y la familia del senador Miguel Uribe”, mencionó.

Molano se refirió a la insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario de Estado Christopher Landau para que participara, este miércoles, en los actos fúnebres de Miguel Uribe, lo que finalmente no sucedió.

“Esa retórica es preocupante porque queremos y nuestra meta es que Colombia sea un socio democrático con el cual siempre hemos contado para la seguridad de nuestros dos países y de todo el hemisferio”, expresó.

La portavoz compartió que el subsecretario Christopher Landau hizo un viaje específico a Colombia “para demostrar la solidaridad absoluta del pueblo de Estados Unidos para con el pueblo colombiano y las más sinceras condolencias para la familia de este líder que se fue demasiado pronto”.

“Ofrecía una esperanza y unos pensamientos diferentes y en el contexto de la democracia no debe haber espacio para la violencia política”, manifestó.

Molano afirmó que Estados Unidos tiene “la esperanza de que Colombia por medio de sus instituciones, sus tribunales, su Ejército” pueda regresar “al camino correcto” y que “no haya un retroceso hacia la violencia política”.

“El secretario de Estado Marco Rubio también se ha pronunciado al respecto y el mensaje para el pueblo colombiano es que Estados Unidos siempre va a tener la mano extendida para que Colombia continúe siendo uno de los más importantes socios de esta región y que podamos volver al camino donde trabajamos juntos para contrarrestar todo este tipo de violencia política y relacionada al narcoterrorismo”, enfatizó.

Con el fin de que la violencia no escale, Molano afirmó que para Estados Unidos “es muy importante que los líderes en este caso el Gobierno de Colombia tenga en mira el lenguaje que usa”.

Recomendó en este sentido un lenguaje que “trate de apaciguar y de traer al pueblo hacia la paz y la unión” en vez de usar una comunicación que divida.

