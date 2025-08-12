Precandidato presidencial aliado de Petro plantó bandera colombiana en la isla de Santa Rosa y provocó la molestia de Perú

El precandidato presidencial Daniel Quintero plantó la bandera colombiana en la isla de Santa Rosa, en la Amazonía, en medio de la creciente controversia diplomática entre Perú y Colombia.

A través de un video, el exalcalde de Medellín aseguró que el distrito es territorio colombiano. “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”, afirmó.

"De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente si Dios quiere así lo haré”, puntualizó.

En el clip, Quintero muestra todo su recorrido hasta la isla Santa Rosa y cómo logró izar la bandera de Colombia. “No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Viva Colombia”, agregó.

Por su parte, la Cancillería del Perú calificó el hecho como un acto que “no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacifica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

Además, afirmó que esta fue una acción innecesaria que solo distrae a las autoridades de ambos países para enfrentar las situaciones en la frontera entre ambos países.

Asimismo, usuarios de redes sociales cuestionaron la acción de Quintero: “Con las relaciones internacionales entre países hermanos no se juega”, “Siempre con el show listo para las cámaras. Panamá no “nos lo quitaron”, San Andrés sigue siendo Colombia y el Amazonas no está en riesgo”, “Piensa ser presidente con ese tipo de acciones, en lugar de hacer propuestas para dragar el río, una pena por ese tipo de candidatos”, son algunos de los comentarios.

El pasado jueves, en el marco del aniversario de la Batalla de Boyacá, el presidente colombiano Gustavo Petro brindó un discurso desde Leticia en el que aseguró que “⁠Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

El mandatario sostuvo que “la isla de Santa Rosa junto con otras formaciones surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la asignación binacional de islas entre ambas repúblicas, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas” y calificó como un acto unilateral del estado peruano “la ley por medio de la cual se crea el distrito de Loreto”.

El mandatario también aseguró en su discurso que “exigir registró a las embarcaciones en Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de navegabilidad contemplado en el protocolo del tratado de Río de Janeiro”. Añadió que Colombia reitera su disposición de reactivar la comisión que impulsará acciones para garantizar el cumplimiento de dicho tratado.

Finalmente, dijo que Colombia ⁠recibe con beneplácito la invitación de Perú para participar de esa comisión que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre en Lima y que su país “reafirma su compromiso con La Paz y la diplomacia como camino para buscar la solución”.

No obstante, tras la respuesta de la mandataria peruana, dicha reunión, entre ambas delegaciones diplomáticas, podría estar en vilo.