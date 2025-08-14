Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

El abogado Víctor Mosquera, que representa a la defensa del asesinado líder político colombiano Miguel Uribe Turbay y su familia, busca ejercer nuevas acciones jurídicas para que el magnicidio no quede en la impunidad y sea declarado como un crimen de lesa humanidad.

La solicitud fue presentada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación con una denuncia penal contra alias "Zarco Aldinever", señalado como presunto determinador del crimen de Uribe Turbay.

El hecho de que un crimen sea catalogado de lesa humanidad, cabe resaltar, implica principalmente que sea imprescriptible, es decir, que las acciones penales derivadas del caso no cesen en el tiempo y pueda garantizarse la justicia para llegar a todos los responsables.

Víctor Mosquera, abogado de la familia y del precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay, se conectó virtualmente al programa La Noche de NTN24 para hablar sobre este tema.

"Hay una memoria institucional en donde hace 37 años no ocurría este tipo de homicidio que tienen un propósito político. Esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada solamente como un delito común, es decir, como homicidio agravado, sino que debe ser a elevada a la categoría que establece que es un crimen de lesa humanidad", expuso Mosquera.

El abogado explicó que se trata de un crimen de lesa humanidad porque fue "sistemático, es contra un grupo político determinado: un grupo de la oposición en Colombia, y se debe dar con esos responsables, pero se debe tener la garantía que se va a esclarecer la verdad".

Mosquera precisó que antes de presentar la denuncia tuvo una reunión técnica con la Fiscalía General de la Nación, en la que esa entidad estuvo de acuerdo con llevar a cabo la solicitud, pues también catalogaron el asesinato como "magnicidio", una figura que establece que es, precisamente, un crimen de lesa humanidad.

Esta acción se está presentando en nombre de la familia de Miguel Uribe Turbay y en nombre del partido Centro Democrático. El principal partido de oposición en Colombia

El representante a la cámara por ese partido, el Centro Democrático, Hernán Cadavid, estuvo también presente en La Noche de NTN24, y manifestó su apoyo a la decisión de la defensa de Uribe Turbay.

"Es muy importante, uno lo que tiene como esperanza es que los instrumentos, organismos y capacidades de la justicia no tuvieran que tomarse 20 o 30 años para un esclarecimiento como ha sucedido en otros magnicidios en Colombia", precisó Cadavid.