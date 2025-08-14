NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Para el comunicador social, consultado en El Informativo USA, "no es sorpresiva la respuesta del régimen venezolano", frente a la incautación de múltiples bienes de Maduro.

Este jueves en la mañana, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que el gobierno norteamericano ha confiscado múltiples bienes pertenecientes a Nicolás Maduro, los cuales suman alrededor de 700 millones de dólares.

o

A propósito de este asunto, Roberto Deniz, periodista de investigación del portal Armando.info, habló en El Informativo USA de NTN24.

“Acá estamos en presencia, si se quiere, de algo mínimo para el tamaño de la corrupción colosal que ha ocurrido en Venezuela bajo el chavismo todos estos años”, afirmó.

Sobre la respuesta del régimen a las acciones del gobierno de Estados Unidos, incluido el despliegue de fuerzas militares en mar Caribe, aseveró que no le sorprende. “Es la respuesta a la que nos tiene acostumbrados, no acepta críticas y tampoco las reglas de la comunidad internacional”, expresó.

“Diosdado Cabello es el vocero que ataca, descalifica tanto en lo interno, como a la comunidad internacional (...) La reacción de Diosdado es negar aspectos y hechos que son de dominio público, es el estilo tradicional con el que responde cualquier señalamiento. Informes hablan de que lamentablemente Venezuela se ha convertido en un corredor, un paso, para las actividades de distintos carteles del narcotráfico, eso es un hecho”.

o

Cabe señalar que durante una entrevista con Fox Noticias, la fiscal general de la unión americana señaló que entre las pertenencias incautadas se encuentran "dos aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias viviendas en Florida, una granja de caballos, miles de millones de dólares en joyas y dinero en efectivo".

"Eso es crimen organizado, no es diferente de la mafia, y Maduro y todo lo que se relaciona con sus bienes superan los 700 millones de dólares en total, los cuales ya hemos incautado", sostuvo la funcionaria del gobierno Trump.

El reporte de Bondi sobre la incautación de los bienes del cabecilla del régimen venezolano ocurre luego de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista, el cual es "dirigido por el dictador Maduro".

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo en ese entonces que "con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses".

o

Asimismo, el gobierno del presidente Trump duplicó, la semana pasada, su recompensa por información que conduzca a la captura Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado incrementaron el monto a 50 millones de dólares.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Incautación

Dinero

Anuncio

Pam Bondi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Política

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Presidente Trump afirma que Hamás "quiere morir" tras fracaso de conversaciones sobre un alto al fuego en Gaza

Donald Trump y Vladimir Putin (AFP)
Estados Unidos

Trump y Putin acuerdan celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" para dialogar sobre Ucrania

Chevron en Venezuela (EFE)
Chevron

"Maduro lo ve como un triunfo porque está siendo aislado progresivamente a nivel internacional": Antonio de la Cruz sobre renovación de la licencia de Chevron en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Linda Caicedo | Foto: EFE
Real Madrid

Con Linda Caicedo de protagonista, el Real Madrid lanzó su nuevo uniforme: "El latido del corazón de los madridistas"

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump amenazó con subir "sustancialmente" los aranceles a India por comprar petróleo ruso

Ruta de evacuación en Buenaventura, Colombia - Foto: EFE
Tsunami

Algunos países latinoamericanos cancelaron alertas de tsunami emitidas tras potente terremoto en costas de Rusia: otros mantienen la alerta roja

Ralf Schumacher | Foto: EFE
Fórmula 1

Escudería de la Fórmula 1 vetó a Ralf Schumacher por un comentario contra uno de los pilotos del equipo

Bloqueo Twitter - EFE
Censura en Venezuela

"El venezolano está aún más desinformado de lo que ya estaba": director de Ve Sin Filtro sobre la censura en el entorno digital en Venezuela

Concierto de Coldplay- Foto de referencia: EFE / Captura de video en redes sociales
Video viral

Compañía toma drástica decisión sobre futuro del CEO sorprendido en una supuesta infidelidad durante el concierto de Coldplay

josefina klinger - Foto: vía IG @josefina_klinger
Líderes sociales en Colombia

Josefina Klinger: Resistencia y vida en el corazón del Pacífico colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano