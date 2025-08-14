"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Este jueves en la mañana, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que el gobierno norteamericano ha confiscado múltiples bienes pertenecientes a Nicolás Maduro, los cuales suman alrededor de 700 millones de dólares.

A propósito de este asunto, Roberto Deniz, periodista de investigación del portal Armando.info, habló en El Informativo USA de NTN24.

“Acá estamos en presencia, si se quiere, de algo mínimo para el tamaño de la corrupción colosal que ha ocurrido en Venezuela bajo el chavismo todos estos años”, afirmó.

Sobre la respuesta del régimen a las acciones del gobierno de Estados Unidos, incluido el despliegue de fuerzas militares en mar Caribe, aseveró que no le sorprende. “Es la respuesta a la que nos tiene acostumbrados, no acepta críticas y tampoco las reglas de la comunidad internacional”, expresó.

“Diosdado Cabello es el vocero que ataca, descalifica tanto en lo interno, como a la comunidad internacional (...) La reacción de Diosdado es negar aspectos y hechos que son de dominio público, es el estilo tradicional con el que responde cualquier señalamiento. Informes hablan de que lamentablemente Venezuela se ha convertido en un corredor, un paso, para las actividades de distintos carteles del narcotráfico, eso es un hecho”.

Cabe señalar que durante una entrevista con Fox Noticias, la fiscal general de la unión americana señaló que entre las pertenencias incautadas se encuentran "dos aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias viviendas en Florida, una granja de caballos, miles de millones de dólares en joyas y dinero en efectivo".

"Eso es crimen organizado, no es diferente de la mafia, y Maduro y todo lo que se relaciona con sus bienes superan los 700 millones de dólares en total, los cuales ya hemos incautado", sostuvo la funcionaria del gobierno Trump.

El reporte de Bondi sobre la incautación de los bienes del cabecilla del régimen venezolano ocurre luego de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista, el cual es "dirigido por el dictador Maduro".

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo en ese entonces que "con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses".

Asimismo, el gobierno del presidente Trump duplicó, la semana pasada, su recompensa por información que conduzca a la captura Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado incrementaron el monto a 50 millones de dólares.