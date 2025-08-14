NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
NTN24 asistió a una rueda de prensa con el secretario de Estado, Marco Rubio, donde el funcionario confirmó el movimiento y apuntó contra Nicolás Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe como parte de su compromiso para enfrentar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos, según un informe de la agencia Reuters.

El presidente Donald Trump ya había reiterado su intención de usar las fuerzas armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas designadas como organizaciones terroristas globales.

o

Dentro de estas organizaciones, designadas como terroristas, se encuentra el Cartel de los Soles en Venezuela, que recibió esta designación recientemente y, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, por quienes Estados Unidos ofrece recompensas de US$50 millones, US$25 millones y US$15 millones, respectivamente.

Justamente, la decisión del Gobierno de enviar tropas al "sur del mar Caribe" sería un claro mensaje hacia el régimen de Venezuela, pues es el único país de esa zona con un grupo criminal dentro de la lista del Gobierno Trump.

Horas después del anuncio del despliegue, NTN24 asistió a una rueda de prensa con el secretario de Estado, Marco Rubio, donde el funcionario confirmó el movimiento y apuntó contra Nicolás Maduro.

“Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”, señaló, haciendo una referencia general sobre las organizaciones criminales designadas.

Frente a la decisión de llevar fuerzas aéreas y navales al sur del Caribe, Rubio señaló: “tenemos muchos países que cooperan con nosotros y algunos que, desafortunadamente, no”.

Posteriormente, el corresponsal de NTN24 Roberto Macedonio, abordó a Rubio sobre la relación del operativo con la intención de combatir al Cartel de los Soles: "es una de las organizaciones criminales más amplias que existen en el hemisferio, desafortunadamente no se le ha prestado la suficiente atención".

o

Y finalizó: “El régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal”.

Por la misma línea de presión hacia el régimen, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló el miércoles que el Departamento de Justicia ya ha llevado a cabo la incautación de bienes vinculados a Maduro por una suma que supera los 700 millones de dólares.

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia", dijo Bondi.

Y agregó que "activos relacionados a Maduro por más de 700 millones de dólares en total ya han sido incautados y su reino del terror continúa".

Según Bondi, "estos activos incluyen dos multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples multimillonarias casas en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, creo; millones de dólares en joyas y efectivo".

Temas relacionados:

Marco Rubio

Gobierno de Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela": Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Honras fúnebres a Miguel Uribe - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Senadora Paola Holguín - Foto EFE
Elecciones en Colombia

“No importa si no hay garantías, nos vamos a hacer moler por Colombia”: congresista Paola Holguín

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Lápida de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Noticias RCN)
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

María Claudia Tarazona, habla junto a sus hijas | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello junto a Nicolás Maduro, líderes del régimen venezolano - Foto: EFE
Gustavo Tovar

"Cada día el círculo chavista que sigue a Maduro es más pequeño": Gustavo Tovar revela que hay una "gran fractura interna" en el régimen venezolano

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Revelan nuevos detalles de la misteriosa muerte del cuidador de la muñeca Anabelle

TPS - Foto EFE
TPS

Elevan costos de las tarifas migratorias hasta un 40% en trámites como TPS y asilo político en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Francisco Álvarez, beisbolista de los Mets de la MLB - Foto: AFP
Béisbol

Así fue el jonrón del venezolano Francisco Álvarez en el triunfo de Mets sobre Angelinos en la MLB

Futbolistas Pedro Rodríguez y Antoine Griezmann - Foto: EFE
España

Campeón del Mundo tuvo que restringir los comentarios en su cuenta de Instagram por mensajes homofóbicos en contra de su hijo de 8 años

Foto de referencia del Bitcoin (AFP)
El Salvador

Le salió bien la jugada a Bukele: El Salvador ha ganado 443 millones de dólares por el alza del Bitcoin desde 2021

Diosdado Cabello junto a Nicolás Maduro, líderes del régimen venezolano - Foto: EFE
Gustavo Tovar

"Cada día el círculo chavista que sigue a Maduro es más pequeño": Gustavo Tovar revela que hay una "gran fractura interna" en el régimen venezolano

Linda Caicedo, futbolista colombiana / Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Fotos: EFE
Copa América Femenina

Tras sendas goleadas de Colombia y Venezuela a Bolivia, muchos comparan el rendimiento de estas dos selecciones sudamericanas

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Revelan nuevos detalles de la misteriosa muerte del cuidador de la muñeca Anabelle

Falcao | Foto: EFE
Falcao

Falcao volvió al Mónaco, fue recibido con un homenaje y un saludo especial de uno de los actuales referentes del equipo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano