Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

El Gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe como parte de su compromiso para enfrentar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos, según un informe de la agencia Reuters.

El presidente Donald Trump ya había reiterado su intención de usar las fuerzas armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas designadas como organizaciones terroristas globales.

Dentro de estas organizaciones, designadas como terroristas, se encuentra el Cartel de los Soles en Venezuela, que recibió esta designación recientemente y, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, por quienes Estados Unidos ofrece recompensas de US$50 millones, US$25 millones y US$15 millones, respectivamente.

Justamente, la decisión del Gobierno de enviar tropas al "sur del mar Caribe" sería un claro mensaje hacia el régimen de Venezuela, pues es el único país de esa zona con un grupo criminal dentro de la lista del Gobierno Trump.

Horas después del anuncio del despliegue, NTN24 asistió a una rueda de prensa con el secretario de Estado, Marco Rubio, donde el funcionario confirmó el movimiento y apuntó contra Nicolás Maduro.

“Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”, señaló, haciendo una referencia general sobre las organizaciones criminales designadas.

Frente a la decisión de llevar fuerzas aéreas y navales al sur del Caribe, Rubio señaló: “tenemos muchos países que cooperan con nosotros y algunos que, desafortunadamente, no”.

Posteriormente, el corresponsal de NTN24 Roberto Macedonio, abordó a Rubio sobre la relación del operativo con la intención de combatir al Cartel de los Soles: "es una de las organizaciones criminales más amplias que existen en el hemisferio, desafortunadamente no se le ha prestado la suficiente atención".

Y finalizó: “El régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal”.

Por la misma línea de presión hacia el régimen, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló el miércoles que el Departamento de Justicia ya ha llevado a cabo la incautación de bienes vinculados a Maduro por una suma que supera los 700 millones de dólares.

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia", dijo Bondi.

Y agregó que "activos relacionados a Maduro por más de 700 millones de dólares en total ya han sido incautados y su reino del terror continúa".

Según Bondi, "estos activos incluyen dos multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples multimillonarias casas en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, creo; millones de dólares en joyas y efectivo".