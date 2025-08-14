El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

En América Latina, la juventud política carga con un peso enorme: el de soñar y construir, aun cuando el miedo acecha.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay nos recuerda que defender ideas, levantar la voz y apostar por un país distinto puede costar la vida. Pero también recuerda que cada pérdida deja una llama que otros deciden llevar más alto.

En Angulo hoy reunimos a jóvenes líderes de distintos rincones de nuestra región de Hispanoamérica.

Hombres y mujeres que no se dejan amedrentar, que entienden que la esperanza no es ingenuidad, sino la decisión diaria de no ceder ante la violencia.