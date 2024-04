Diosdado minimiza las sanciones y responsabiliza a la oposición: "Las doblan con cuidadito o enróllenlas"

A pocas horas de la reimposición de sanciones de parte de Estados Unidos contra Pdvsa, el segundo al frente del chavismo, Diosdado Cabello, desestimó el alcance de las restricciones no sin antes expresar su descontento.

Cabello tildó las sanciones económicas de "chantaje" del Gobierno de Joe Biden y aseveró que en 45 días no van a cambiar de parecer, en referencia al plazo otorgado por Estados Unidos para que el chavismo permita la habilitación de la opositora María Corina Machado y se garanticen unas elecciones transparentes.

"Ahora dan un plazo de 45 días. ¿Qué es eso? ¿Ustedes creen que las cosas van a cambiar? ¿Creen que en 45 días vamos a meter a la "Sayo" - refiriéndose a María Corina Machado-? No va. Ella no va, los traidores a la patria no pueden ir", aseveró.

El líder chavista acusó a la oposición de presuntamente haber solicitado estas medidas: "Claro, esas sanciones, es importante aclararlo, fueron pedidas, solicitadas, por los apellidos de Venezuela", dijo mientras mencionaba a María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Henrique Capriles y Antonio Ledezma.

"Agarren sus sanciones y las doblan con cuidadito, o enróllenlas más bien para que no les duela, y las guardan, a nosotros no nos importa lo que haga Estados Unidos".

Estados Unidos anunció este miércoles que no renueva la licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por haber impedido que "la oposición democrática" se presente a las elecciones y detenido a políticos y activistas.

"Después de una revisión minuciosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral", firmado con la oposición en octubre pasado, afirma el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Por lo tanto la licencia general 44, que autoriza la producción y venta de petróleo y gas, "vencerá a las 0H01 del 18 de abril", añadió en un comunicado.

Pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, emitió otra licencia, la 44A, que la reemplaza para "la liquidación de transacciones" pendientes "antes del 31 de mayo".