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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Inundaciones

Al menos una persona murió y 15 más resultaron heridas tras inundación repentina en el Gran Cañón en Estados Unidos

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Inundaciones en el Gran Cañón - Foto: EFE
Inundaciones en el Gran Cañón - Foto: EFE
La inundación afectó el sábado las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, lo que obligó a evacuar a decenas de personas.

Al menos una persona murió y unas 15 permanecen desaparecidas tras una inundación repentina en el Gran Cañón, uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos, informó el domingo el Servicio de Parques Nacionales (NPS) en un comunicado.

La inundación afectó el sábado las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, lo que obligó a evacuar a decenas de personas.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado el domingo por la tarde cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, en el norte de Arizona, según el NPS.

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Videos grabados por excursionistas mostraron una violenta riada de agua lodosa avanzando por senderos y bajo puentes peatonales, mientras troncos y otros escombros eran arrastrados por ríos crecidos entre un estruendoso rugido.

El Servicio de Parques Nacionales indicó que trabaja junto con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas afectadas y localizar a los desaparecidos.

Hasta la mañana del domingo, 62 personas habían sido evacuadas y se preveían nuevas evacuaciones.

Las autoridades revisaron, además, a la baja la cifra de desaparecidos, estimada ahora en unas 15 personas frente a más de 20 reportadas inicialmente.

La inundación dañó la Transcanyon Waterline, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua del Parque Nacional del Gran Cañón, informó el NPS, que anunció restricciones en el consumo de agua en la zona más visitada del parque y la prohibición de hacer fuegos con leña o carbón.

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Según el sitio web del parque, la tubería, de 20 kilómetros de longitud, transporta agua desde el manantial Roaring Springs, en el borde norte del cañón, hasta el borde sur, y es esencial para el suministro de agua potable y las labores de extinción de incendios.

La inundación también provocó "importantes daños a la infraestructura", destruyendo puentes peatonales e impidiendo a los excursionistas cruzar el arroyo Bright Angel, añadió el organismo.

Los alojamientos dentro de la zona afectada permanecerán cerrados a partir del lunes.

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