La operación conjunta entre la DEA y De la Espriella para capturar cabecillas del Tren de Aragua en Colombia

Impresionantes imágenes que dejó la Operación Titán: un operativo conjunto entre la DEA y las fuerzas armadas colombianas del gobierno de Abelardo de la Espriella que terminó con la captura de dos de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Colombia. Alias ‘El Cot’i y alias ‘El Patón’ fueron arrestados con vida en Manizales y ahora van camino a Estados Unidos donde serán juzgados por el delito de Narcotráfico.