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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: Club de Prensa

La operación conjunta entre la DEA y De la Espriella para capturar cabecillas del Tren de Aragua en Colombia

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Impresionantes imágenes que dejó la Operación Titán: un operativo conjunto entre la DEA y las fuerzas armadas colombianas del gobierno de Abelardo de la Espriella que terminó con la captura de dos de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Colombia. Alias ‘El Cot’i y alias ‘El Patón’ fueron arrestados con vida en Manizales y ahora van camino a Estados Unidos donde serán juzgados por el delito de Narcotráfico.

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