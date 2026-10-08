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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Flávio Bolsonaro
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El mensaje de De la Espriella a Flávio Bolsonaro tras victoria en primera vuelta: "Estoy firme por Brasil"

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, sostuvo un diálogo cercano con el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien ganó la primera vuelta de las elecciones en Brasil. En la llamada virtual, el mandatario de Colombia dijo que “está firme por Brasil”, así como lo está por su país. “Hoy más que nunca estoy firme por Brasil y firme por la patria”, dijo.

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