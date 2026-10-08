El mensaje de De la Espriella a Flávio Bolsonaro tras victoria en primera vuelta: "Estoy firme por Brasil"

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, sostuvo un diálogo cercano con el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien ganó la primera vuelta de las elecciones en Brasil. En la llamada virtual, el mandatario de Colombia dijo que “está firme por Brasil”, así como lo está por su país. “Hoy más que nunca estoy firme por Brasil y firme por la patria”, dijo.