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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Santiago Peña

Fiscalía de Paraguay ordena la detención del destituido presidente Santiago Peña

noviembre 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Foto: EFE
Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Foto: EFE
El mandatario paraguayo por depuesto por unanimidad del Congreso tras un escándalo financiero.

La Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la captura de Santiago Peña, destituido presidente de ese país tras un escándalo financiero.

De acuerdo con el texto al que accedió el medio NPY de Paraguay, se ordenó la detención domiciliaria del exmandatario, quien fue destituido en un juicio político en las últimas horas.

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El ex jefe de Estado fue imputado por la Fiscalía por lesión de confianza, según el documento.

"Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros", se dirigen a usted a fin de solicitar el cumplimiento de la Resolución Fiscal de Detención N.º 7, de fecha 6 de noviembre de 2026, dictada en la presente causa, en la cual SE ORDENA LA DETENCIÓN", indicó el Ministerio Público.

"Solicitamos que se impartan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la orden de detención, debiendo en el caso del Sr. Santiago Peña Palacios, guardar la detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción", agregó.

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Asimismo, la Fiscalía de Paraguay ordenó la detención de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

La oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

 

 

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