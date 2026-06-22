"El populismo autoritario de izquierda tiene una relación fraudulenta con la democracia": Dionisio Gutiérrez analiza las recientes elecciones en Colombia

La región latinoamericana atraviesa un momento político crucial marcado por transiciones electorales complejas, donde la aceptación de resultados se ha convertido en un desafío democrático mayor que el propio proceso de votación.

Según el análisis de Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo "en América Latina hay una anomalía que debería avergonzarnos y es que no siempre basta con votar para cerrar una elección”. “Después del veredicto popular, todavía hay que obligar al derrotado a aceptar que perdió", señaló Gutiérrez en La Mañana de NTN24, en referencia a las recientes elecciones en Colombia y Perú.

El analista caracterizó “el populismo autoritario, casi siempre de izquierda, tiene una relación fraudulenta con la democracia". Según su perspectiva, estos movimientos políticos "la usan para llegar al poder, pero no la respetan cuando les toca irse", describiendo un patrón recurrente donde las victorias se califican como voluntad popular y las derrotas como fraude o conspiración.