“Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres”, el dicho de Abelardo de la Espriella tras metáfora de las ”abejitas” de Álvaro Uribe

La coyuntura política colombiana tras una serie de pulso y desencuentros entre el entorno del presidente electo, Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Veléz, cobró fuerza tras las recientes definiciones en la Presidencia del Senado.

Las discusiones sobre el rol que jugarán las distintas colectividades frente al nuevo mandato, en ese marco Uribe lanzó días atrás una comentada metáfora.

“Si el tigre ruge, nos toca defendernos como abejas nos tenemos que defender, abejitas laboriosas”, sostuvo el exmandatario ante los medios de comunicación.

En una alocución dirigida por De la Espriella salió al paso de los cuestionamientos sin mencionar de manera directa a sus contradictores, señalando que durante toda contienda electoral enfrentó dinámicas similares destinadas a desviarlo de sus objetivos.

VEA TAMBIÉN Con homenaje a la fuerza pública y fuera de Bogotá: así planea Abelardo De la Espriella su posesión presidencial o

Al ser consultado de manera implícita sobre los señalamientos de los últimos días, el mandatario electo recurre a una histórica anécdota atribuyendo al dirigente Gilberto Alzate Avendaño para marcar su posición.

“Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres. Pero los tigres no tenemos el derecho de detener la marcha por esa tontería”, afirmó de la Espriella enfatizando que no responderá a agravios o infamias.

​A pesar de que diversos sectores se han declarado cercanos o alineados con el nuevo Gobierno, las posturas encontradas alrededor de nombres clave en el Congreso han dejado al descubierto marcadas diferencias de criterio.

Mientras los líderes políticos siguen diciendo que no se dejan apurar, el presidente electo volvió a decir que lo más importante para él es trabajar en los planes para el país y encontrar soluciones a los problemas de la gente común.