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Lunes, 27 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella designó al próximo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas: "ha construido una trayectoria de excelencia"

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella (EFE)
"La transformación de Colombia también comienza con quienes la representan ante el mundo", dijo el mandatario electo.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el nombre del que será su embajador ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

De la Espriella anunció a Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia.

Gaona es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, magíster en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea.

"Él que ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo y que hoy regresa para poner todo ese conocimiento al servicio de la Patria. Me honra anunciar a Mauricio Gaona como Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York", dijo el mandatario electo en sus redes sociales.

Y añadió: "Jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público"

De la Espriella aseguró que, desde la ONU, Gaona "representará a Colombia con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global".

"La transformación de Colombia también comienza con quienes la representan ante el mundo. En la Patria Milagro, los mejores talentos estarán al servicio de la Nación", finalizó.

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