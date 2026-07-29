La NASA comparte dónde se podrá ver en países como Colombia y Venezuela el eclipse total solar que paralizará al mundo el próximo 12 de agosto

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió la señal que tendrá abierta para que aquellos países, como Colombia y Venezuela en donde no será visible el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, puedan disfrutar del evento que promete paralizar a naciones como Portugal y España.

“El miércoles 12 de agosto habrá un eclipse solar — ¡y si no estás en la zona de totalidad, puedes verlo con nosotros en línea!”, indicó la Nasa en una nota de prensa.

La agencia precisó que ese miércoles se podrá ver un eclipse solar total desde partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector de Portugal.

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“La NASA transmitirá el eclipse en vivo, ofreciendo imágenes a lo largo de la trayectoria y entrevistas con expertos a través de diversas plataformas. Descubra dónde verlo en línea: https://www.nasa.gov/live”, sugirió.

En la breve nota de prensa, la Nasa también mencionó que los observadores situados en otras zonas del hemisferio norte también tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar parcial. “Esto incluye partes de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África”, indicó.

La agencia del gobierno de Estados Unidos también indicó que, durante el eclipse, llevará a cabo experimentos “en la franja de totalidad”.

“Para investigar la dinámica de la corona solar, un equipo científico financiado por la NASA perseguirá la sombra de la Luna a bordo de un avión de investigación de gran altitud WB-57”, manifestó.

Aseveró, a su vez, que el Proyecto Nacional de Globos para el Eclipse (Nationwide Eclipse Ballooning Project), respaldado por la NASA, “enviará a estudiantes de varias universidades americanas a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse”.

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Lo anterior tiene como fin “investigar cómo el oscurecimiento temporal de los cielos durante el fenómeno afecta a la atmósfera terrestre”.

Finalmente, la Nasa prometió que las fotos del eclipse estarán disponibles poco después del evento, sujeto a las condiciones de visibilidad.