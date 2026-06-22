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Bernie Moreno

Bernie Moreno se reunió personalmente con Abelardo de la Espriella tras ganar las elecciones presidenciales de Colombia: "Victoria épica"

junio 22, 2026
Por: Saúl Montes
Bernie Moreno y Abelardo de la Espriella - AFP
Bernie Moreno y Abelardo de la Espriella - AFP
El legislador republicano fungió como observador internacional de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El senador de Estados Unidos, Bernie Moreno, se reunió en Barranquilla con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien felicitó en persona por su "victoria épica" en la segunda vuelta.

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"Esta mañana tuve la oportunidad de felicitar en persona al presidente electo Abelardo de la Espriella por su victoria épica: la mayor participación electoral en la historia de Colombia", escribió Moreno en un mensaje en X tras dejar el país luego de ser observador internacional.

Según el legislador republicano de origen colombiano, en su reunión con De la Espriella se abordaron temas como la migración ilegal.

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“Él estuvo inmediatamente de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad y protección”, añadió.

Moreno enfatizó que ir a Estados Unidos es un privilegio y no un derecho, por lo que argumentó que el país “abre las puertas a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden el idioma, se asimilan y no socavan la política exterior”.

Abelardo de la Espriella logró el 49,66% de los votos frente al 48,70% de su rival Iván Cepeda, convirtiéndose en el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, este domingo 21 de junio.

De acuerdo con los datos del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada del proceso electoral en el país, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda el 12.708.712 de los sufragios.

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El Gobierno republicano de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, ha manifestado en varias ocasiones su apoyo al candidato.

Tras su victoria, el secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció en un mensaje en X en el que dijo que mediante una llamada extendió las felicitaciones al mandatario electo.

En su mensaje, dijo que “la Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”.

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